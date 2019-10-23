"Звездные войны 9" станут самым длинным эпизодом киносаги

Картина будет длиться два часа тридцать пять минут.

Девятый эпизод киносаги «Звездные войны», фильм «Звездные войны 9: Скайуокер. Восход» будет самым продолжительным эпизодом франшизы, передает Collider со ссылкой на собственные источники. Читайте такжеВышел финальный трейлер девятого эпизода "Звездных войн" (видео) Инсайдеры утверждают, что картина будет длиться два часа тридцать пять минут. Предыдущий самый длинный эпизод, «Звездные войны 8: Последние джедаи», длится два часа тридцать две минуты. Премьера девятых «Звездных войн», рассказывающих о семье Скайуокеров, состоится 19 декабря 2019 года.

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