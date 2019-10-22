Вышел финальный трейлер девятого эпизода "Звездных войн" (видео)

В украинский прокат картина выйдет 19 декабря 2019 года.

На канале Star Wars в Youtube опубликован финальный трейлер фильма "Звездные войны: Восхождение Скайуокера".

По сюжету, в нем главная героиня Рей сражается с Кайло Реном, а также встречается с принцессой Леей Органой. "Сага закончится. История будет жить вечно" - таков слоган ролика.

Также в Instagram Disney опубликован постер девятого эпизода "Звездных войн".

В украинский прокат картина выйдет 19 декабря 2019 года.

Ранее были представлены промо-кадры и фотографии со съемок фильма "Звездные войны: Восхождение Скайуокера".