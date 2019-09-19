В Украине стало меньше любителей шансона, а возросло количество ценителей классики - опрос

Самыми любимыми стилями музыки украинцев являются поп-музыка, классическая и народная, а также шансон.

Самыми любимыми стилями музыки украинцев являются поп-музыка, классическая и народная музыка, а также шансон.

Об этом свидетельствуют результаты опроса о музыкальных предпочтениях украинцев, проведенного социологической группой "Рейтинг" в сентябре.

Так, по результатам опроса, самыми любимыми стилями музыки, которые слушают украинцы, являются поп-музыка (26%), классическая (25%) и народная музыка (21%), а также шансон (18%). Далее в рейтинге музыкальных предпочтений идут рок (14%), танцевальная музыка/диско (12%), клубная музыка (8%) и джаз (7%).

Отмечается, что рэп, романсы и духовную музыку как любимые стили выбрали по 6%, электронную, блюз и хип-хоп - по 4%, бардовскую - 3%. При этом, тяжелый рок популярен только среди 2%, так же, как и регги.

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Кроме того, социологи отмечают, что лишь 4% не любят музыку вообще.

"Несмотря на то, что поп-музыка остается лидером предпочтений, в десятилетней динамике процент тех, кому она нравится, стал меньше (с 32% до 26%). Также в два раза меньше в этом году выбирали романсы (6% против 12% в 2009 году). Уменьшилось и любителей шансона (с 22% до 18%), а также ценителей народной музыки (с 25% до 21%)", - говорится в сообщении.

Однако, по данным опроса, увеличилось количество тех, кто любит классическую музыку (с 20% до 25%). В рейтинге этот стиль поднялся выше шансона и фолка. Также за 10 лет стало вдвое больше любителей года (рост с 7% до 14%). Несколько увеличилось количество фанатов рэпа (рост с 3% до 6%).

Что касается возрастных предпочтений, то более молодые респонденты по сравнению с более старшими больше любят поп-музыку, рок, диско, клубную, электронную музыку, а также рэп и хип-хоп. В то же время, представителям старших возрастных групп ближе классическая и народная музыка, шансон, романсы и бардовская музыка.

Социологи отмечают, что музыкальные предпочтения заметно отличаются по полу. Так, женщины больше, чем мужчины любят классическую и поп-музыку (31-32% против 19%), народную (24% против 18%) и духовную (7% и 3% соответственно). Также женщинам вдвое больше чем мужчинам нравится танцевальная музыка (15% против 8%). Зато мужчинам больше нравится рок (21% против 9%), шансон (20% против 16%), рэп (9% и 3% соответственно) и электронная музыка (7% и 3%).

Музыкальные вкусы украинцев несколько отличаются и в зависимости от их образования. Так, чем выше уровень образования, тем больше респонденты любят классическую музыку, рок, джаз. Также представители с высшим образованием больше других любят поп-музыку, электронную и бардовскую музыку. Людей со средним образованием больше интересует народная музыка и шансон.

*** Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос населения Украины 12-16 сентября. Было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,2%.