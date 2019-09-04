"Куда ты пропала, Бернадетт?": что нужно знать о самой интригующей кинопремьере сентября (видео)

В украинский прокат выходит новая картина Ричарда Линклейтера "Куда ты пропала, Бернадетт?" об архитекторе-социопатке.

5 сентября в украинский прокат выходит новая картина Ричарда Линклейтера "Куда ты пропала, Бернадетт?", снятая по одноименному бестселлеру Марии Семпл.

В кинотеатре «Оскар» 3 сентября состоялась гала-премьера фильма. УНИАН побывал на ней и теперь расскажет вам все о новой ленте троекратного номинанта на премию "Оскар" Линклейтера.

Итак, сюжет картины вращается вокруг Бернадетт Фокс - архитектора и социопатки, установившей в своем дворе билборд, на котором соседи именуются "мошкарой" и который, по идее, должен их отпугивать. Блестящая карьера Бернадетт осталась в прошлом: сейчас все ее время посвящено в основном дочери-школьнице, с которой женщина по-настоящему близка.

Читайте также"Босоногая дива" Сезария Эвора: кто она и почему Google посвятил ей DoodleУ Бернадетт также есть замечательный муж - довольно успешный ученый. Однако как выяснится в последствии их семейное благополучие - лишь кажущееся явление, на самом же деле Бернадетт вовсе не счастлива, а между ней и мужем царит тотальное непонимание.

По мере развития сюжета выясняется, что все проблемы талантливого архитектора из-за того, что она забросила свою карьеру и теперь не может найти себя. С этой целью Бернадетт готова пойти на отчаянный шаг – сбежать из дому, чтобы отправиться на проект в Антарктиду.

Кому понравится фильм?

Несмотря на довольно интригующий сюжет, не ждите от картины особенного экшена - его там нет. Вместо этого есть потрясающая Кейт Бланшетт. Своей неподражаемой и разноплановой игрой она словно локомотивом вытягивает всю картину. Наблюдать за постепенной сменой ее эмоций, за тем, как она то падает духом, то вновь оживает, весьма и весьма увлекательно.

Фильм подойдет тем, кто не гонится за визуальными эффектами, а предпочитает наслаждаться высококлассной актерской игрой и реализмом сюжета.

Людям, которые все еще находятся в поиске себя - смотреть обязательно.