Протесты в Гонконге: Трамп дал совет, как завершить кризис

По мнению президента США, лидер КНР может быстро разобраться с ситуацией, сев за стол переговоров с протестующими.

Президент США Дональд Трамп призвал главу Китая Си Цзиньпина лично встретиться с участниками протестов в Гонконге, чтобы добиться завершения кризиса.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте такжеТрамп захотел купить Гренландию и уже обсуждал эту идею с советниками - СМИ

Заявление Трампа прозвучало 15 августа после того, как Китай объявил о готовности "быстро обуздать беспорядки", на собираясь "сидеть сложа руки и смотреть", как кризис становится "неуправляемым".

Президент США, в частности, заявил, что "готов держать пари, что, если он (Си Цзиньпин - УНИАН) сядет с протестующими... он разберется с этим за 15 минут". Однако, добавил Трамп, "я знаю, что это не та вещь, которую он делает".

Кроме того, Трамп также отметил, что вскоре обсудит с Си Цзиньпином кризис в Гонкоге, а также торговый спор между двумя странами.

Ранее Дональд Трамп выразил готовность выступить посредником между сторонами конфликта в Гонконге.

Как сообщал УНИАН, массовые протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. Митингующие выступают против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга материковому Китаю для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или тех, которые находятся в розыске.

Под давлением общественности глава местной администрации Керри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов. Во время протестных акций полиция неоднократно применяла слезоточивый газ против их участников.

Недели ожесточенных протестов погрузили Гонконг в самый серьезный политический кризис за последние десятилетия, бросив серьезный вызов центральному правительству в Пекине.