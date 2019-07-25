В "продолжении" культового фильма "Брат" сыграет Микки Рурк

Кроме Рурка в проекте примут участие Алексей Панин, Никита Джигурда, Диана Шурыгина и Лолита Милявская.

Голливудский актер Микки Рурк согласился сыграть в так называемом продолжении культового российского фильма «Брат».

Об этом режиссер картины, музыкант Стас Барецкий сообщил порталу StarHit.

Барецкий заявил, что предложил Рурку сыграть русского бандита.

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«Я лично разговаривал с Рурком по Skype. Он дал согласие на роль», - рассказал Барецкий.

Гонорар артиста составил 300 тысяч долларов, что, по словам режиссера, не так и много.

«Я думал, что будет больше. Уже связался с инвесторами, обещали оплатить - для них это сущие копейки!» - заявил режиссер.

Отмечается, что Рурк приедет в Россию в конце лета, когда начнутся съемки фильма. Бюджет будущей картины составит миллион долларов.

Кроме Рурка в проекте примут участие Алексей Панин, Никита Джигурда, Диана Шурыгина и Лолита Милявская.

Как сообщал УНИАН, одиозный российский музыкант Стас Барецкий заявил, что планирует принять участие в съёмках фильма «Брат-3», который станет "продолжением" культовых картин Алексея Балабанова.

Напомним, криминальная драма «Брат» режиссёра Алексея Балабанова вышла на экраны в 1997 году. Главную роль в ней исполнил Сергей Бодров. Бодров и Балабанов получили гран-при фестиваля «Кинотавр» (1997) как лучший актёр и лучший режиссёр.

В 2000 вышла вторая часть картины, которую также тепло встретили критики и зрители.

В 2015 году в Украине запретили публичный показ фильма "Брат-2". В Госкино заявили, что фильм содержит "сцены, которые являются унизительными для украинцев по национальному признаку".