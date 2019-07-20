Опубликован первый официальный тизер сериала «Ведьмак» (видео)
05:37, 20 июля 2019Кино и музыка
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Премьера «Ведьмака» запланирована на декабрь 2019 года.
Геральта сыграет актер Генри Кэвилл / фото Netflix
Американская компания Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона «Ведьмака».
Видео появилось на их официальном YouTube-канале.
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Двухминутный ролик показывает некоторых персонажей, которых можно будет увидеть в сезоне. Главную роль в сериале — ведьмака Геральта — сыграет актер Генри Кэвилл, известный по роли Супермена в «Человеке из стали», «Лиге справедливости» и т.д.
«Самые страшные монстры — это те, кого мы создаем», — гласит подпись к видео.
Премьера «Ведьмака» запланирована на декабрь 2019 года.
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