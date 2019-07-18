Вышел тизер финального сезона "Мистера Робота" с оскароносным Рами Малеком (видео)

Выход 4 сезона сериала запланирован на осень этого года.

Вышел тизер финального сезона американского сериала "Мистер Робот" с обладателем премии "Оскар" Рами Малеком в главной роли.

Выход 4 сезона сериала запланирован на осень этого года, этот сезон станет финальным.

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"Мистер Робот" рассказывает о талантливом хакере Элиоте (Рами Малек), который вместе с командой пытается уничтожить "Корпорацию Зла". Однако Элиот сталкивается с проблемами внутреннего характера, поскольку его личность не так уж проста.

В 2016 году сериал 6 раз был номинирован на премию "Эмми" и трижды на "Золотой глобус", где одержал победу в номинации "Лучший телевизионный сериал - драма". Также Малек получил "Эмми" за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.

Напомним, в этом году Рами Малек получил "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль", сыграв Фредди Меркюри в фильме "Богемная рапсодия". А в этом году актер сыграет главного злодея в юбилейном фильме о Джеймсе Бонде.