Все главные события «Игры престолов» показали в полутораминутном клипе (видео)

Ролик состоит из ключевых моментов каждой из 73-х серий «Игры престолов».

В сети появился фанатский ролик со сценами из каждого эпизода фэнтезийной саги «Игра престолов».

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Клип опубликован в Twitter пользователем @ultrabrilliant.

Ролик состоит из ключевых моментов каждой из 73-х серий «Игры престолов». На момент написания заметки фанатское видео собрало более 6,5 миллиона просмотров и более 300 тысяч лайков.

Премьера заключительного эпизода «Железный трон» состоялась в ночь на 20 мая. Серия установила рекорд телеканала HBO по просмотрам — ее посмотрели более 19,3 миллиона раз.

One second from every episode of Game of Thrones. pic.twitter.com/rFz2CFLwBx — Andy Kelly (@ultrabrilliant) May 20, 2019

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