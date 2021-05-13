Эти женщины знают себе цену, и ревновать - не в их правилах.

Астрологи назвали три знака Зодиака, женщины которых никогда не будут устраивать сцены ревности.

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Об этом сообщает "Клубер".

Овен

Это очень уверенный в себе знак Зодиака. Поэтому ревность им не присуща. Эти женщины много работают над собой и у них совсем не остается времени на разборки с нерадивыми поклонниками.

Стрелец

Для них ревность - это выход за рамки привычного. Да, и вообще странно, что они заводят отношения. Ведь эти женщины по своей природе любят свободу.

Водолей

Водолеи уважают чужое пространство и не позволяют посягать на свою свободу. Они независимы и сосредоточены на себе, а ревность является для них глупой и неестественной реакцией.

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Автор: Диана Могилевич