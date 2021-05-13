Астрологи назвали три знака Зодиака, женщины которых никогда не будут устраивать сцены ревности.
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Об этом сообщает "Клубер".
Овен
Это очень уверенный в себе знак Зодиака. Поэтому ревность им не присуща. Эти женщины много работают над собой и у них совсем не остается времени на разборки с нерадивыми поклонниками.
Стрелец
Для них ревность - это выход за рамки привычного. Да, и вообще странно, что они заводят отношения. Ведь эти женщины по своей природе любят свободу.
Водолей
Водолеи уважают чужое пространство и не позволяют посягать на свою свободу. Они независимы и сосредоточены на себе, а ревность является для них глупой и неестественной реакцией.
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