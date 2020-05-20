Выходные и праздники в июне: когда и сколько будут отдыхать украинцы

В первый летний месяц украинцев ждут два дополнительных выходных дня.

Первый месяц лета, кроме долгожданного тепла, порадует украинцев еще и несколькими дополнительными выходными за счет государственных праздников.

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Так, в июне в Украине будут отмечать Троицу и День Конституции. Благодаря этим праздникам украинцы и получат дополнительные дни для отдыха, ведь в случае, если праздник приходится на субботу или воскресенье, то выходной день переносится на понедельник.

Троица в этом году празднуется в воскресенье, 7 июня. Поэтому понедельник, 8 июня, станет нерабочим днем в Украине. Таким образом, граждане Украины будут отдыхать три дня подряд – с 6 по 8 июня.

День Конституции является важным для украинцев праздником и официальным выходным днем. Отмечается он ежегодно 28 июня. Поскольку в 2020 году этот праздник приходится на воскресенье, то понедельник 29 июня тоже будет выходным. Соответственно, украинцев ждет еще один трехдневный уик-энд – с 27 по 29 июня.

Согласно календарю, в июне текущего года будет 4 субботы и 4 воскресенья. Следовательно, в целом в первый летний месяц у украинцев будут 20 рабочих и 10 официальных выходных и праздничных дней.

Основные праздники и памятные даты в июне 2020 года