цей матеріал доступний українською

Выходные и праздники в июне: когда и сколько будут отдыхать украинцы

12:45, 20 мая 2020
Праздники
149 0
Выходные и праздники в июне 2020 / фото УНИАН

Первый месяц лета, кроме долгожданного тепла, порадует украинцев еще и несколькими дополнительными выходными за счет государственных праздников.

Читайте такжеЗеленые праздники: легенды, традиции, чем украшать дом

Так, в июне в Украине будут отмечать Троицу и День Конституции. Благодаря этим праздникам украинцы и получат дополнительные дни для отдыха, ведь в случае, если праздник приходится на субботу или воскресенье, то выходной день переносится на понедельник.

Троица в этом году празднуется в воскресенье, 7 июня. Поэтому понедельник, 8 июня, станет нерабочим днем в Украине. Таким образом, граждане Украины будут отдыхать три дня подряд – с 6 по 8 июня.

День Конституции является важным для украинцев праздником и официальным выходным днем. Отмечается он ежегодно 28 июня. Поскольку в 2020 году этот праздник приходится на воскресенье, то понедельник 29 июня тоже будет выходным. Соответственно, украинцев ждет еще один трехдневный уик-энд – с 27 по 29 июня.

Согласно календарю, в июне текущего года будет 4 субботы и 4 воскресенья. Следовательно, в целом в первый летний месяц у украинцев будут 20 рабочих и 10 официальных выходных и праздничных дней.

Календарь выходных и праздников на июнь 2020 / kalendari.co.ua

Основные праздники и памятные даты в июне 2020 года

  • 1 июня - Международный день защиты детей
  • 4 июня - Международный день невинных детей-жертв агрессии
  • 5 июня - Международный день окружающей среды
  • 6 июня - День журналиста
  • 7 июня - День Святой Троицы
  • 8 июня - Всемирный день океанов
  • 9 июня - Международный день друзей
  • 20 июня - Всемирный день беженцев
  • 21 июня - День медицинского работника, День отца, День летнего солнцестояния
  • 22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине
  • 25 июня - День таможенной службы Украины
  • 28 июня - День Конституции Украины, День молодежи
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #праздники#праздники в Украине