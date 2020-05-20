Выходные и праздники в июне: когда и сколько будут отдыхать украинцы
Первый месяц лета, кроме долгожданного тепла, порадует украинцев еще и несколькими дополнительными выходными за счет государственных праздников.
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Так, в июне в Украине будут отмечать Троицу и День Конституции. Благодаря этим праздникам украинцы и получат дополнительные дни для отдыха, ведь в случае, если праздник приходится на субботу или воскресенье, то выходной день переносится на понедельник.
Троица в этом году празднуется в воскресенье, 7 июня. Поэтому понедельник, 8 июня, станет нерабочим днем в Украине. Таким образом, граждане Украины будут отдыхать три дня подряд – с 6 по 8 июня.
День Конституции является важным для украинцев праздником и официальным выходным днем. Отмечается он ежегодно 28 июня. Поскольку в 2020 году этот праздник приходится на воскресенье, то понедельник 29 июня тоже будет выходным. Соответственно, украинцев ждет еще один трехдневный уик-энд – с 27 по 29 июня.
Согласно календарю, в июне текущего года будет 4 субботы и 4 воскресенья. Следовательно, в целом в первый летний месяц у украинцев будут 20 рабочих и 10 официальных выходных и праздничных дней.
Основные праздники и памятные даты в июне 2020 года
- 1 июня - Международный день защиты детей
- 4 июня - Международный день невинных детей-жертв агрессии
- 5 июня - Международный день окружающей среды
- 6 июня - День журналиста
- 7 июня - День Святой Троицы
- 8 июня - Всемирный день океанов
- 9 июня - Международный день друзей
- 20 июня - Всемирный день беженцев
- 21 июня - День медицинского работника, День отца, День летнего солнцестояния
- 22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине
- 25 июня - День таможенной службы Украины
- 28 июня - День Конституции Украины, День молодежи