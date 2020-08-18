Украинцы получат дополнительный выходной на День Независимости: когда и как будем отдыхать в августе

Главный государственный праздник подарит гражданам еще один день для отдыха.

В последний месяц лета Украина отмечает главный государственный праздник – День Независимости. Традиционно оно подарит украинцам дополнительный выходной день.

День Независимости Украины 2020 – дата

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Праздник День Независимости Украины имеет фиксированную дату. Ежегодно его отмечают в один и тот же день – 24 августа. Именно в этот день 1991 года Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. В этом году будет праздноваться 29-я годовщина независимости.

Выходные на День Независимости Украины в 2020 году

В этом году праздник День Независимости Украины приходится на понедельник. В связи с этим первый день новой недели, а именно – 24 августа, в Украине будет нерабочим днем. Таким образом, в 2020 году украинцы будут отдыхать три дня подряд – с 22 по 24 августа.

Всего же в августе текущего года будет 5 суббот и 5 воскресений. С учетом дополнительного выходного, завершающий летний месяц порадует украинцев 11 официальными выходными и праздничными днями. Работать в июне придется 20 дней.

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Автор: Алина Вишневская