Во втором месяце лета немного государственных праздников, но много профессиональных. Когда и что отмечаем в июле, сколько будет рабочих дней и будут ли дополнительные выходные - рассказываем в материале.
Праздники в июле 2023 - календарь
- 1 июля - День архитектуры Украины, День государственного регистратора.
- 2 июля - День налоговика Украины, День Военно-морских Сил Украины.
- 4 июля - День судебного эксперта.
- 6 июля - День войск ПВО Вооруженных Сил Украины.
- 7 июля - День работника природно-заповедного дела.
- 8 июля - День семьи в Украине.
- 9 июля - День рыбака.
- 11 июля - Всемирный день народонаселения.
- 12 июля - Всемирный день бортпроводника.
- 16 июля - День бухгалтера, День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
- 18 июля - Международный день Нельсона Манделы
- 28 июля - День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси - Украины, День системного администратора, Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста.
- 30 июля - День работников торговли, День флота Украины.
Ранее мы публиковали православный календарь на июль 2023 со всеми праздниками месяца по старому и по новому церковному календарю.
Когда отдыхаем - будут ли дополнительные выходные дни в июле 2023
В июле 2023 всего один государственный праздник - День Украиснкой Государственности 28 июля. Но дополнительных нерабочих дней в связи с ним нет, так как в Украине до 18 августа 2023 продлено военное положение (согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения"). Хотя в негосударственных компаниях работодатель может на свое усмотрение устанавливать дополнительные выходные.
Всего в июле 2023 будет 21 рабочий день и 10 выходных.
Официальные выходные дни июля 2023: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 число.