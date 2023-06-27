Какие праздники в июле 2023 отмечаем, сколько выходных в этом месяце и будут ли дополнительные.

Во втором месяце лета немного государственных праздников, но много профессиональных. Когда и что отмечаем в июле, сколько будет рабочих дней и будут ли дополнительные выходные - рассказываем в материале.

Праздники в июле 2023 - календарь

1 июля - День архитектуры Украины, День государственного регистратора.

- День архитектуры Украины, День государственного регистратора. 2 июля - День налоговика Украины, День Военно-морских Сил Украины.

- День налоговика Украины, День Военно-морских Сил Украины. 4 июля - День судебного эксперта.

- День судебного эксперта. 6 июля - День войск ПВО Вооруженных Сил Украины.

- День войск ПВО Вооруженных Сил Украины. 7 июля - День работника природно-заповедного дела.

- День работника природно-заповедного дела. 8 июля - День семьи в Украине.

- День семьи в Украине. 9 июля - День рыбака.

- День рыбака. 11 июля - Всемирный день народонаселения.

- Всемирный день народонаселения. 12 июля - Всемирный день бортпроводника.

- Всемирный день бортпроводника. 16 июля - День бухгалтера, День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

- День бухгалтера, День работников металлургической и горнодобывающей промышленности. 18 июля - Международный день Нельсона Манделы

- Международный день Нельсона Манделы 28 июля - День Украинской Государственности , День крещения Киевской Руси - Украины, День системного администратора, Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста.

- , День системного администратора, Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста. 30 июля - День работников торговли, День флота Украины.

Ранее мы публиковали православный календарь на июль 2023 со всеми праздниками месяца по старому и по новому церковному календарю.

Когда отдыхаем - будут ли дополнительные выходные дни в июле 2023

В июле 2023 всего один государственный праздник - День Украиснкой Государственности 28 июля. Но дополнительных нерабочих дней в связи с ним нет, так как в Украине до 18 августа 2023 продлено военное положение (согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения"). Хотя в негосударственных компаниях работодатель может на свое усмотрение устанавливать дополнительные выходные.

Видео дня

Всего в июле 2023 будет 21 рабочий день и 10 выходных.

Официальные выходные дни июля 2023: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 число.

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