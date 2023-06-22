Какие церковные праздники будем отмечать в июле 2023 по юлианскому и новоюлианскому календарю.

Во втором месяце лета в церковном календаре несколько памятных событий и дат. Среди них - Рождество Иоанна Предтечи и день Петра и Павла. Также в июле продолжается Петров пост. Какие еще церковные праздники в июле будут, как отмечаем их сейчас и какие даты будут в эти дни по новоюлианскому календарю - в материале.

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перейдет с юлианского на новоюлианский календарь. Это значит, что даты всех непереходящих церковных праздников сместятся на 13 дней раньше. Публикуем православный календарь на июль 2023 года с праздниками по по юлианскому стилю, а также новый календарь на июль - по новоюлианскому.

Православный календарь на июль 2023 - перечень праздников по юлианскому календарю

1 июля - мученика Леонтия.

Видео дня

2 июля - Всех святых украинского народа; апостола Иуды, брата Господня.

3 июля - священномученика Мефодия, епископа Патарского.

4 июля - мученика Иулиана Тарсийского.

5 июля - священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

6 июля - мученицы Агриппины; Владимирской иконы Божией Матери.

7 июля - Рождество Иоанна Предтечи.

8 июля - преподобномученицы Февронии.

9 июля - преподобного Давида Солунского.

10 июля - преподобного Самсона.

11 июля - перенесение мощей бессребреников Кира и Иоанна, последний день Петрова поста.

12 июля - святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

13 июля - Собор 12-ти апостолов.

14 июля - бессребреников и чудотворцев Космы и Дамьяна.

15 июля - Возложение ризы пресвятой Богородицы во Влахерне.

16 июля - мученика Якинта и святого Анатолия, патриарха Цареградского.

17 июля - священномученика Павла Гольдича, святого Андрея, епископа Критского и преподобной Марты.

18 июля - преподобного Афанасия Афонского; иконы Божией Матери "Домостроительница" ("Экономисса").

19 июля - преподобного Сисоя Великого.

20 июля - преподобных Фомы и Акакия.

21 июля - великомученика Прокопия.

22 июля - священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

23 июля - преподобного Антония Печерского.

24 июля - блаженной княгини Ольги и мученицы Евфимии.

25 июля - мучеников Прокла и Иллария и преподобного Михаила Малеина.

26 июля - преподобного Стефана Савваита и Собор архангела Гавриила.

27 июля - апостола Акилы.

28 июля - святого князя Владимира Великого и мучеников Кирилла и Юдиты.

29 июля - священномученика Атеногена и 10 его учеников.

30 июля - великомученицы Марины.

31 июля - мучеников Якинта и Эмилиана.

Православный календарь на июль - перечень праздников по новоюлианскому календарю

1 июля - бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.

2 июля - Возложение ризы пресвятой Богородицы во Влахерне.

3 июля - мученика Якинта и святого Анатолия, патриарха Цареградского.

4 июля - священномученика Павла Гольдича, святого Андрея, епископа Критского и преподобной Марты.

5 июля - преподобного Афанасия Афонского; иконы Божией Матери "Домостроительница" ("Экономисса").

6 июля - преподобного Сисоя Великого.

7 июля - преподобных Фомы и Акакия.

8 июля - великомученика Прокопия.

9 июля - священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

10 июля - преподобного Антония Печерского.

11 июля - блаженной княгини Ольги и мученицы Евфимии.

12 июля - мучеников Прокла и Иллария и преподобного Михаила Малеина.

13 июля - преподобного Стефана Савваита и Собор архангела Гавриила.

14 июля - апостола Акилы.

15 июля - святого князя Владимира Великого и мучеников Кирилла и Юдиты.

16 июля - священномученика Атеногена и 10 его учеников.

17 июля - великомученицы Марины.

18 июля - мучеников Якинта и Эмилиана.

19 июля - преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого.

20 июля - святого пророка Ильи.

21 июля - преподобного Симеона и Иоанна.

22 июля - равноапостольной Марии Магдалины.

23 июля - мучеников Трофима, Теофила и других.

24 июля - мучеников Бориса и Глеба, великомученицы Кристины.

25 июля - Успение святой Анны, матери Девы Марии.

26 июля - мученика Ермолая и других.

27 июля - великомученика Пантелеймона.

28 июля - апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

29 июля - мученика Калиника.

30 июля - апостолов Силы, Силуана, Андроника и других.

31 июля - преподобного Евдокима Праведного.

Какие будут посты в июле

В июле продожается Петров пост 2023, который начался 12 июня. В этом году он длится 30 дней - до 11 июля (включительно). Этот пост не очень строгий - во время него разрешается рыба, кроме среды и пятницы.

Ранее мы публиковали православный календарь на июнь 2023 с праздниками по старому и новому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: