Во втором месяце лета в церковном календаре несколько памятных событий и дат. Среди них - Рождество Иоанна Предтечи и день Петра и Павла. Также в июле продолжается Петров пост. Какие еще церковные праздники в июле будут, как отмечаем их сейчас и какие даты будут в эти дни по новоюлианскому календарю - в материале.
- Православный календарь на июль 2023 - перечень праздников по юлианскому календарю
- Православный календарь на июль - перечень праздников по новоюлианскому календарю
- Какие будут посты в июле
С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перейдет с юлианского на новоюлианский календарь. Это значит, что даты всех непереходящих церковных праздников сместятся на 13 дней раньше. Публикуем православный календарь на июль 2023 года с праздниками по по юлианскому стилю, а также новый календарь на июль - по новоюлианскому.
Православный календарь на июль 2023 - перечень праздников по юлианскому календарю
1 июля - мученика Леонтия.
2 июля - Всех святых украинского народа; апостола Иуды, брата Господня.
3 июля - священномученика Мефодия, епископа Патарского.
4 июля - мученика Иулиана Тарсийского.
5 июля - священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
6 июля - мученицы Агриппины; Владимирской иконы Божией Матери.
7 июля - Рождество Иоанна Предтечи.
8 июля - преподобномученицы Февронии.
9 июля - преподобного Давида Солунского.
10 июля - преподобного Самсона.
11 июля - перенесение мощей бессребреников Кира и Иоанна, последний день Петрова поста.
12 июля - святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
13 июля - Собор 12-ти апостолов.
14 июля - бессребреников и чудотворцев Космы и Дамьяна.
15 июля - Возложение ризы пресвятой Богородицы во Влахерне.
16 июля - мученика Якинта и святого Анатолия, патриарха Цареградского.
17 июля - священномученика Павла Гольдича, святого Андрея, епископа Критского и преподобной Марты.
18 июля - преподобного Афанасия Афонского; иконы Божией Матери "Домостроительница" ("Экономисса").
19 июля - преподобного Сисоя Великого.
20 июля - преподобных Фомы и Акакия.
21 июля - великомученика Прокопия.
22 июля - священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.
23 июля - преподобного Антония Печерского.
24 июля - блаженной княгини Ольги и мученицы Евфимии.
25 июля - мучеников Прокла и Иллария и преподобного Михаила Малеина.
26 июля - преподобного Стефана Савваита и Собор архангела Гавриила.
27 июля - апостола Акилы.
28 июля - святого князя Владимира Великого и мучеников Кирилла и Юдиты.
29 июля - священномученика Атеногена и 10 его учеников.
30 июля - великомученицы Марины.
31 июля - мучеников Якинта и Эмилиана.
Православный календарь на июль - перечень праздников по новоюлианскому календарю
1 июля - бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.
2 июля - Возложение ризы пресвятой Богородицы во Влахерне.
3 июля - мученика Якинта и святого Анатолия, патриарха Цареградского.
4 июля - священномученика Павла Гольдича, святого Андрея, епископа Критского и преподобной Марты.
5 июля - преподобного Афанасия Афонского; иконы Божией Матери "Домостроительница" ("Экономисса").
6 июля - преподобного Сисоя Великого.
7 июля - преподобных Фомы и Акакия.
8 июля - великомученика Прокопия.
9 июля - священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.
10 июля - преподобного Антония Печерского.
11 июля - блаженной княгини Ольги и мученицы Евфимии.
12 июля - мучеников Прокла и Иллария и преподобного Михаила Малеина.
13 июля - преподобного Стефана Савваита и Собор архангела Гавриила.
14 июля - апостола Акилы.
15 июля - святого князя Владимира Великого и мучеников Кирилла и Юдиты.
16 июля - священномученика Атеногена и 10 его учеников.
17 июля - великомученицы Марины.
18 июля - мучеников Якинта и Эмилиана.
19 июля - преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого.
20 июля - святого пророка Ильи.
21 июля - преподобного Симеона и Иоанна.
22 июля - равноапостольной Марии Магдалины.
23 июля - мучеников Трофима, Теофила и других.
24 июля - мучеников Бориса и Глеба, великомученицы Кристины.
25 июля - Успение святой Анны, матери Девы Марии.
26 июля - мученика Ермолая и других.
27 июля - великомученика Пантелеймона.
28 июля - апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.
29 июля - мученика Калиника.
30 июля - апостолов Силы, Силуана, Андроника и других.
31 июля - преподобного Евдокима Праведного.
Какие будут посты в июле
В июле продожается Петров пост 2023, который начался 12 июня. В этом году он длится 30 дней - до 11 июля (включительно). Этот пост не очень строгий - во время него разрешается рыба, кроме среды и пятницы.
Ранее мы публиковали православный календарь на июнь 2023 с праздниками по старому и новому стилю.