Первое сентября - единственный день, который отмечают во всей стране. Но он не подарит нам дополнительных выходных. Зато все школьники страны отпразднуют День знаний на торжественной "линейке" и для многих из них в этом году прозвучит первый школьный звонок. Ранее мы рассказывали о том, сколько стоит собрать ребенка в школу. Эта информация пригодится родителям детей любого возраста.
Выходные дни сентября 2021 - подробнее о датах
Читайте такжеКо Дню Независимости Украины готовят более 150 событий – ТимошенкоВсего в сентябре 30 календарных дней. Из них 22 рабочих, 8 выходных. Украинцы будут работать 1-3; 6-10; 13-17; 20-24 и 27-30 сентября. Отдохнуть получится по субботам и воскресеньям, а именно: 4-5; 11-12; 18-19 и 25-26 сентября.
Несмотря на то, что граждане нашей страны не получат дополнительных выходных дней, в сентябре их ждет масса других праздничных дат.
Выходные в сентябре - календарь праздников
- 1 сентября - День знаний;
- 2 сентября - День нотариата;
- 6 сентября - Международный день предпринимателя;
- 8 сентября - День солидарности журналистов;
- 9 сентября - Международный день красоты;
- 12 сентября - День программиста; День физкультуры и спорта;
- 13 сентября - День танкиста;
- 16 сентября - День HR-менеджера;
- 17 сентября - День спасателя;
- 19 сентября - День фармацевта;
- 21 сентября - День мира;
- 27 сентября - День машиностроителя; День туризма; День воспитателя;
- 30 сентября - День переводчика; Всеукраинский день библиотек.
Отмечать торжества и важные события будут и православные верующие:
- 8 сентября - Сретение Владимирской иконы Пресвятoй Богородицы;
- 11 сентября - Усекновение главы Пророка, Предтeчи;
- 14 сентября - Начало индикта - церковное новолетие;
- 17 сентября - Иконы Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина;
- 19 сентября - Михайлово Чудо - воспоминание чуда Архистратига Михаила;
- 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы;
- 24 сентября - Пpеподобного Силуана Афонского;
- 27 сентября - Воздвижение Честного Креста Господня.
- 30 сентября - Mучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии.
Ранее мы рассказывали о том, какие праздники в августе отмечает Украина и составляли перечень выходных дней в связи с государственными крупными датами.
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