Первый месяц лета не ознаменуется никакими государственными праздниками.

Первое сентября - единственный день, который отмечают во всей стране. Но он не подарит нам дополнительных выходных. Зато все школьники страны отпразднуют День знаний на торжественной "линейке" и для многих из них в этом году прозвучит первый школьный звонок. Ранее мы рассказывали о том, сколько стоит собрать ребенка в школу. Эта информация пригодится родителям детей любого возраста.

Выходные дни сентября 2021 - подробнее о датах

Читайте такжеКо Дню Независимости Украины готовят более 150 событий – ТимошенкоВсего в сентябре 30 календарных дней. Из них 22 рабочих, 8 выходных. Украинцы будут работать 1-3; 6-10; 13-17; 20-24 и 27-30 сентября. Отдохнуть получится по субботам и воскресеньям, а именно: 4-5; 11-12; 18-19 и 25-26 сентября.

Несмотря на то, что граждане нашей страны не получат дополнительных выходных дней, в сентябре их ждет масса других праздничных дат.

Выходные в сентябре - календарь праздников

1 сентября - День знаний;

2 сентября - День нотариата;

6 сентября - Международный день предпринимателя;

8 сентября - День солидарности журналистов;

9 сентября - Международный день красоты;

12 сентября - День программиста; День физкультуры и спорта;

13 сентября - День танкиста;

16 сентября - День HR-менеджера;

17 сентября - День спасателя;

19 сентября - День фармацевта;

21 сентября - День мира;

27 сентября - День машиностроителя; День туризма; День воспитателя;

30 сентября - День переводчика; Всеукраинский день библиотек.

Отмечать торжества и важные события будут и православные верующие:

8 сентября - Сретение Владимирской иконы Пресвятoй Богородицы;

11 сентября - Усекновение главы Пророка, Предтeчи;

14 сентября - Начало индикта - церковное новолетие;

17 сентября - Иконы Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина;

19 сентября - Михайлово Чудо - воспоминание чуда Архистратига Михаила;

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы;

24 сентября - Пpеподобного Силуана Афонского;

27 сентября - Воздвижение Честного Креста Господня.

30 сентября - Mучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии.

Ранее мы рассказывали о том, какие праздники в августе отмечает Украина и составляли перечень выходных дней в связи с государственными крупными датами.

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Автор: Кристина Кащавцева