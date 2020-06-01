День защиты детей - лучшие поздравления и открытки

У Международного дня защиты детей есть свой флаг.

Международный день защиты детей отмечают ежегодно 1 июня во всем мире. УНИАН расскажет вам о значении и традициях праздника, а также предложит лучшие поздравления и открытки с Днем защиты детей.

История Дня защиты детей

Дети - наиболее уязвимые члены общества и, к сожалению, в современном мире их интересы и права часто нарушаются.

По данным ООН, ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными, не имея возможности для взросления, жизни и развития. Именно поэтому в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин был учрежден день, посвященный детям.

У Международного дня защиты детей есть свой флаг. На зеленом фоне вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки - красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость.

В Украине, как и во всем мире День защиты детей отмечается 1 июня.

Традиции праздника

Мероприятия, посвященные детям, проходят в этот день во всех уголках мира. В школах и детских садах проводятся открытые уроки, посвященные этому дню, а на улицах проводят тысячи акций и флешмобов. Благотворительные фонды устраивают сбор пожертвований детским домам и малоимущим семьям, где принимаются не только деньги, но и одежда, игрушки, учебники и книги.

Поздравления с Днем защиты детей в стихах

Милый праздник наступает —

День защиты всех детей,

Он семью объединяет,

Ближе делает, родней.

Пусть же будет мирным детство,

Пусть не молкнет звонкий смех,

Пусть летит от сердца к сердцу

Счастья радостный привет.

***

Дети — наша гордость,

Дети — это счастье.

Пусть всех в мире деток

Обойдут напасти.

Радостью сияют

Детские глазенки,

Раздается чаще

Добрый смех их звонкий!

***

Хочу, чтоб дети всей земли

Спокойно жили, не страдая.

Пускай купаются в любви,

Смеются радостно, играют.

Пусть не болеют никогда,

И их никто не обижает.

Пусть будут счастливы всегда,

Пусть Бог от бед их защищает.

***

Поздравляем всех детишек

Мы сегодня от души.

Первый день июня, праздник

Самый важный на земле.

Всем здоровья мы желаем,

Чтоб счастливы были вы

И чтоб чаще улыбались

Улыбкой чистой от души.

Поздравления с Днем ребенка в прозе

Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю окунуться в праздник счастья, улыбок и искренней детской радости. Пусть ваши семьи будут крепкими, едиными, надежными и любящими. Пусть звучит детский смех, рождаются надежды и осуществляются мечты! Берегите себя, ведь семья — это главное!

***

Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю, чтобы каждый ребенок был согрет вниманием, любовью и заботой. Чтобы часто звучал звонкий и искренний детский смех. Берегите малышей, защищайте, храните, любите и балуйте!

***

Дети — это радость, это улыбки без причины, это прекрасное настроение, которое они дарят, это любовь, которой они делятся, искренняя, честная, просто так, от всего их маленького сердечка. Давайте беречь это светлые и сияющие глаза! С Днем защиты детей!

***

Дети — это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье. Пусть они о войнах и вражде узнают только из книг, и никогда не увидят эти беды наяву. Пусть детям всегда светит солнце ярко, жизнь дарит приятные подарки, а ночью на чистом небе будут сиять миллионы красивых звёзд.

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