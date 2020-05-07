Когда Вознесение Господне в 2020 году: дата праздника

Вознесение Господне является переходящим праздником и дата его празднования зависит от Пасхи.

Вознесение Господне – один из двенадцати главных церковных праздников христиан. Он принадлежит к числу праздников, посвященных Иисусу Христу. Само название праздника отражает суть события – это вознесение Иисуса на небо, завершение его земного служения.

Когда празднуют Вознесение в 2020 году

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Вознесение Господне является переходящим праздником, то есть его дата зависит от даты празднования Пасхи. Ежегодно весь православный мир отмечает этот праздник на 40-й день после Светлого Воскресения Христова и всегда приходится на четверг.

Поскольку Пасху в этом году православные отмечали 19 апреля – это означает, что в 2020 году Вознесение Господне празднуют в четверг, 28 мая.

Таким же образом можно вычислить дату Вознесения 2020 у католиков. Пасху они праздновали 12 апреля, прибавляем к этому 40 дней и получаем дату Вознесения – 21 мая.

Вознесение Господне: что олицетворяет этот праздник

На протяжении 40 дней после воскресения Иисус Христос являлся своим ученикам и беседовал с ними о Царствии Божием, укрепляя их веру и подготавливая к сошествию Святого Духа на них – к Пятидесятнице.

В день Вознесения он собрал апостолов в Вифании, на горе Елеон. Иисус Христос благословил их и – как был во плоти – вознесся на небо.

Традиции праздника Вознесения

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День праздника Вознесения у православных христиан должен начинаться с посещения церкви, где священнослужители, облачившись в белые рясы, совершают богослужения – литургии.

Считается, что в этот день весна сдает свои права и начинается жаркое лето. Традиционно в народе Вознесение Господне связывают с урожаем, ведь оно приходится на конец весны или начало лета – период смены сезонов в сельском хозяйстве.