Первый день поста имеет особые обычаи, а по погоде сегодня можно судить о весне.

27 февраля у православных верующих начался Великий пост 2023. Напомним, ранее мы рассказывали, когда Великий пост 2023 соблюдают православные. В этом году пост продлится с 27 февраля по 15 апреля. Это самый долгий и самый строгий пост в году.

Первый день Великого поста называется Чистый понедельник 2023. Этот день имеет немало обычаев и примет погоды. УНИАН расскажет, как правильно встретить Великий пост и настроиться на 48 дней соблюдения поста.

Что нужно и нельзя делать в первый день Великого поста

Первый день поста Чистый понедельник по обычаям похож на Чистый четверг. В этот день принято наводить порядок в доме, стирать одежду и постельное белье, стелить новые скатерти. Важно также соблюдать телесную чистоту и хорошо вымыться. Наши предки считали, что пост обязательно нужно начинать в чистоте.

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Первый день Великого поста, как и последний, самый строгий в плане пищевых ограничений. Если позволяет здоровье, 27 февраля лучше вообще ничего не есть, а только пить воду. Более мягкий вариант - поесть только один раз за день. И разумеется еда должна быть постной.

Приметы в первый день Великого поста

Народная мудрость сложила немало примет про начало Великого поста, хотя фактами они не подкреплены.

В первый день Великого поста обращали внимание на то, кем будет первый встреченный на улице человек. Встретить человека противоположного пола - к удаче.

Плохой приметой считается, если в дом или заведение первой зайдет женщина.

Для женщин плохой приметой считается заниматься рукоделием и ходить с распущенными волосами в Великий пост.

Также как и в любой другой день поста, нежелательно сегодня ругаться матом, пить спиртное, есть непостную еду и заниматься интимом.

Приметы погоды про Великий пост

По погоде в первый день Великого поста часто судят, какой будет весна.

В первый день Поста идет снег - весна будет поздней, но зато урожай будет богатым.

Хорошая примета, если куры много яиц снесли в этот день. Значит всю весну будут нестись.

Первый день поста теплый и солнечный - к ранней и погожей весне.

Дождливая и слякотная погода предвещает плохую погоду и неурожай овощей.

Кошка мурлычет и трется об ноги - к улучшению погоды.

Если утром выпал снег, а днем растаял, то март будет холодным, а май - жарким.

В наше время эти приметы не всегда сбываются, ведь климат в Украине за столетия очень поменялся.

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