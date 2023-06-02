Рассказываем, кого поминают в Семик и что делали в период Семицкой недели наши предки.

Зеленые святки, Троицкие святки, Русалии, Русалочья, Русальная, Великая неделя - это лишь малая часть народных названий целого празднично-обрядового комплекса, который начинался перед Троицей и заканчивался после нее. Разные обряды, которые древние славяне проводили в Троицко-семицкий период еще до прихода христианства, знаменовали прощание с весной и встречу лета.

Когда Зеленая неделя в 2023 году

За три дня до Троицы начинается Семицкая неделя, которую открывает день, известный как Троица усопших или Семик. Эта дата рассчитывается от Пасхи и приходится на 47 день (седьмой четверг) после дня Воскресения Христова, поэтому и называется Семик. В 2023 году христиане восточного обряда отмечали Пасху 16 апреля, соответственно Семицкая неделя началась в четверг, 1 июня.

Когда Русальная неделя 2023 - начинается непосредственно после Троицы и называется Троицкая неделя, а также Зеленая неделя, Троицкие святки, Зеленые святки, Русальница.

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Кого поминают в Семик - традиции

В начале Семицкой недели наши предки поминали людей, умерших плохой смертью: казненных, наложивших на себя руки, утопленников, убитых злодеями, умерших от болезней. Древние славяне верили, что на Троицу умерших души людей, которые погибли не своей смертью, выходят в мир живых.

Поминки по так называемым заложным покойникам было можно проводить лишь раз в год. В Семик убирали на могилах, украшали их березовыми ветками, приносили на кладбища угощения, чтобы отдать дать уважения усопшим.

Также наши предки верили, что женщины, которые утонули в реке, превращались в русалок. В их память по воде пускали чучело из соломы и травы, или сжигали его в поле.

Что делают в Семик - обряды

Важный обряд, проводимый в Троицко-семицкий период, назывался кумление. Незамужние девушки или бездетные женщины плели венки из березы, украшали их крестами и дарили друг другу. Получив венок, девушка становилась кумой дарительницы, которая хочет выйти замуж или родить ребенка.

В Троицкую неделю устраивали гуляния, пели песни, водили хороводы. Если хороводы водили у берез, деревья украшали бусами, лентами или платками. Врачеватели собирали и заготавливали лечебные травы для отваров, настоев и сухих сборов, поскольку на Зеленые святки растения напитываются магическими свойствами.

Что нельзя делать в Семик - запреты и приметы

Согласно поверьям, на Зеленые святки, особенно в полночь и в полдень, нужно остерегаться открытой воды, потому что как раз в это время из нее выходят русалки. Если они захотят, то утащат с собой на дно простака, который оказался рядом.

Поэтому главные запреты на Троицкие святки касаются воды:

нельзя плавать в открытых водоемах;

нельзя мыть полы;

нельзя стирать одежду.

Кроме того, нельзя работать на огороде или в цветнике, вязать и шить, заниматься другим рукоделием. А еще - нельзя по одиночке ходить в лес, чтобы его мифические обитатели не заманили и не утянули с собой навсегда.

Также наши предки верили, что если на Зеленые святки расцветает сирень - то это к богатым грибам, если роса долгое время не высыхает - это к грозе, если пройдет дождь - то к засушливому месяцу.

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