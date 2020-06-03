Сочные и ароматные тефтели: как приготовить сытное блюдо
Тефтели – невероятно вкусное блюдо из мясного фарша в виде шариков.
Читайте такжеНежно и сочно: рецепты самого вкусного Жюльена
Сочные, нежные, ароматные, покрытые румяной корочкой тефтели в густом соусе – точно всем понравятся и станут прекрасным вариантом для повседневного меню. Они – это настоящий праздник вкуса, особенно для тех, кто ни дня не представляет без мясных блюд!
Делают тефтели из куриного, говяжьего, свиного фарша или ассорти. Чаще всего их готовят в томатном соусе. Но и сметанный соус к таким мясным шарикам прекрасно подходит, что позволяет готовить это блюдо по-разному.
Тефтели с томатной подливкой
- Фарш мясной – 0,5 кг
- Лук репчатый – 2-3 шт.
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Томатный соус, томатная паста или кетчуп – 4-5 ст. л.
- Сметана – 4-5 ст. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – для панировки
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Вода – 1-1,5 ст.
Репчатый лук и чеснок мелко порубить и добавить в мясной фарш. Полученную массу посолить и поперчить. Добавить свежее яйцо. Хорошо все перемешать.
На хорошо разогретой сковороде с добавлением растительного масла обжарить тефтели, предварительно обваляв их в муке.
Готовим соус для тефтелей. Смешать томатный соус или кетчуп со сметаной. Добавить стакан кипяченой воды и перемешать до однородной консистенции.
Хорошо обжаренные мясные тефтели залить соусом и тушить примерно 10-15 минут. Можно подавать такие тефтели с картофельным пюре.
Куриные тефтели в сливочно-сырном соусе
- Фарш куриный – 350 г
- Рис – 70 г
- Сливки – 180-200 г
- Сыр твердый – 50 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Петрушка свежая (или другая зелень) – 3-4 веточки
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Рис промыть, залить водой и отварить почти до мягкости, чтобы внутри слегка хрустел (минут 15). Во время варки рис немного посолить. Сваренный рис промыть водой и остудить.
Репчатый лук нарезать мелкими кубиками. Смешать куриный фарш, лук и рис. Добавить по вкусу соль и черный перец, перемешать. Зелень мелко нарезать и добавить в фарш, перемешать.
Смоченными в воде руками скатать круглые тефтели. Выложить их в форму для запекания. Поставить в духовку, разогретую до 180°С, и запекать тефтели в духовке 10 минут.
Для соуса-заливки смешать тертый сыр и сливки. Перемешать и по вкусу поперчить.
Достать тефтели из духовки и залить соусом. Поставить тефтели обратно в духовку и запекать в сливочно-сырном соусе еще 15-20 минут, до румяности.
Готовые запеченные тефтели подавать к столу в горячем виде, присыпав свежей зеленью.
Рыбные тефтели в томатном соусе
- Минтай – 700 г
- Сливочное масло – 50 г
- Овсяные хлопья – 60 г
- Яйца – 1 шт.
- Мука – 50 г
- Лук – 80 г
- Морковь – 80 г
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Растительное масло – 60 мл
- Томатная паста – 60 г
- Вода – 50 мл
- Перец горошком – 4 шт.
- Чеснок – 10 г
- Лавровый лист – 2 шт.
- Укроп – 20 г
Отделить филе минтая от костей и кожи.
Выложить филе в чашу блендера, добавить кусочек сливочного масла, овсяные хлопья, разбить яйцо, посолить и поперчить, все измельчить до однородной массы.
Читайте такжеВкусно, сытно, ароматно: как правильно приготовить домашние пельмени
Сформировать из полученной массы тефтели, панируя каждую в муке.
Лук нарезать тонкими полукольцами, морковь натереть на терке.
Выложить подготовленные овощи на сковороду, налить растительное масло и обжарить до мягкости моркови. Затем добавить томатную пасту, посолить, налить немного кипятка, тушить еще 5 минут.
Выложить соус в толстостенную кастрюлю, поверх него разместить тефтели и очень аккуратно залить кипятком. Приправить горошинами перца, чесноком выдавленным через пресс, лавровыми листьями.
Отправить кастрюлю в духовку разогретую до 180°С, тушить в течение 40 минут. Подаем на стол, украсив свежими веточками укропа.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram