Сочные и ароматные тефтели: как приготовить сытное блюдо

Нежные мясные шарики в соусе особенно понравятся тем, кто ни дня не представляет без мясных блюд.

Тефтели – невероятно вкусное блюдо из мясного фарша в виде шариков.

Читайте такжеНежно и сочно: рецепты самого вкусного Жюльена

Сочные, нежные, ароматные, покрытые румяной корочкой тефтели в густом соусе – точно всем понравятся и станут прекрасным вариантом для повседневного меню. Они – это настоящий праздник вкуса, особенно для тех, кто ни дня не представляет без мясных блюд!

Делают тефтели из куриного, говяжьего, свиного фарша или ассорти. Чаще всего их готовят в томатном соусе. Но и сметанный соус к таким мясным шарикам прекрасно подходит, что позволяет готовить это блюдо по-разному.

Тефтели с томатной подливкой

Фарш мясной – 0,5 кг

Лук репчатый – 2-3 шт.

Чеснок – 1-2 зубчика

Томатный соус, томатная паста или кетчуп – 4-5 ст. л.

Сметана – 4-5 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Мука – для панировки

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Вода – 1-1,5 ст.

Репчатый лук и чеснок мелко порубить и добавить в мясной фарш. Полученную массу посолить и поперчить. Добавить свежее яйцо. Хорошо все перемешать.

На хорошо разогретой сковороде с добавлением растительного масла обжарить тефтели, предварительно обваляв их в муке.

Готовим соус для тефтелей. Смешать томатный соус или кетчуп со сметаной. Добавить стакан кипяченой воды и перемешать до однородной консистенции.

Хорошо обжаренные мясные тефтели залить соусом и тушить примерно 10-15 минут. Можно подавать такие тефтели с картофельным пюре.

Куриные тефтели в сливочно-сырном соусе

Фарш куриный – 350 г

Рис – 70 г

Сливки – 180-200 г

Сыр твердый – 50 г

Лук репчатый – 1 шт.

Петрушка свежая (или другая зелень) – 3-4 веточки

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Рис промыть, залить водой и отварить почти до мягкости, чтобы внутри слегка хрустел (минут 15). Во время варки рис немного посолить. Сваренный рис промыть водой и остудить.

Репчатый лук нарезать мелкими кубиками. Смешать куриный фарш, лук и рис. Добавить по вкусу соль и черный перец, перемешать. Зелень мелко нарезать и добавить в фарш, перемешать.

Смоченными в воде руками скатать круглые тефтели. Выложить их в форму для запекания. Поставить в духовку, разогретую до 180°С, и запекать тефтели в духовке 10 минут.

Для соуса-заливки смешать тертый сыр и сливки. Перемешать и по вкусу поперчить.

Достать тефтели из духовки и залить соусом. Поставить тефтели обратно в духовку и запекать в сливочно-сырном соусе еще 15-20 минут, до румяности.

Готовые запеченные тефтели подавать к столу в горячем виде, присыпав свежей зеленью.

Рыбные тефтели в томатном соусе

Минтай – 700 г

Сливочное масло – 50 г

Овсяные хлопья – 60 г

Яйца – 1 шт.

Мука – 50 г

Лук – 80 г

Морковь – 80 г

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Растительное масло – 60 мл

Томатная паста – 60 г

Вода – 50 мл

Перец горошком – 4 шт.

Чеснок – 10 г

Лавровый лист – 2 шт.

Укроп – 20 г

Отделить филе минтая от костей и кожи.

Выложить филе в чашу блендера, добавить кусочек сливочного масла, овсяные хлопья, разбить яйцо, посолить и поперчить, все измельчить до однородной массы.

Читайте такжеВкусно, сытно, ароматно: как правильно приготовить домашние пельмени

Сформировать из полученной массы тефтели, панируя каждую в муке.

Лук нарезать тонкими полукольцами, морковь натереть на терке.

Выложить подготовленные овощи на сковороду, налить растительное масло и обжарить до мягкости моркови. Затем добавить томатную пасту, посолить, налить немного кипятка, тушить еще 5 минут.

Выложить соус в толстостенную кастрюлю, поверх него разместить тефтели и очень аккуратно залить кипятком. Приправить горошинами перца, чесноком выдавленным через пресс, лавровыми листьями.

Отправить кастрюлю в духовку разогретую до 180°С, тушить в течение 40 минут. Подаем на стол, украсив свежими веточками укропа.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram