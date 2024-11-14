Кто ваш ангел-хранитель и икона покровительница, если вы родились зимой: полный список

Ангел-хранитель и икона покровительница по дате рождения и имени определяется очень легко.

У каждого человека, рожденного с декабря по февраль, есть свой ангел-хранитель среди святых, а также наиболее мощная икона-заступница. Узнайте, кто святой покровитель по дате рождения и имени - онлайн вы можете это сделать прямо здесь и сейчас.

Ангел-хранитель и икона покровительница по дате рождения и имени - список

Служители церкви считают, что лучше всего определяется святой покровитель именно по дате рождения человека или по ближайшим дням. Вы можете посмотреть на список ниже, чтобы по месяцу точно понять, кто ваш ангел-хранитель.

Декабрь

Видео дня

1 декабря - пророк Наум.

2 декабря - пророк Аввакум.

3 декабря - пророк Софоний.

4 декабря - святая Варвара.

5 декабря - преподобный Савва Освященный.

6 декабря - Святой Николай Чудотворец.

7 декабря - святой Амвросий.

8 декабря - преподобный Патапий.

9 декабря - день святой Анны.

10 декабря - святой Мин, Ермоген и Евграф.

11 декабря - преподобный Даниил Столпник.

12 декабря - святой Спиридон.

13 декабря - преподобный Мардарий Киево-Печерский.

14 декабря - святой Фирс, Левкий и Калиник.

15 декабря - священномученик Елевферий.

16 декабря - пророк Аггей.

17 декабря - пророк Даниил.

18 декабря - мученик Севастиан.

19 декабря - преподобный Илья Муромец.

20 декабря - священномученик Игнатий Богоносец.

21 декабря - святой Петр.

22 декабря - святая Анастасия Узорешительница.

23 декабря - преподобный Нифонт.

24 декабря - преподобный Кукша Одесский.

25 декабря - Иисус Христос.

26 декабря - священномученик Евфимий.

27 декабря - архидиакон Стефан.

28 декабря - мученица Гликерия и другие.

29 декабря - святой Иосиф Обручник.

30 декабря - мученица Анисия.

31 декабря - преподобная Мелания Римлянка.

Январь

1 января - святитель Василия Великого.

2 января - преподобный Серафима Саровского, преподобный Сильвестр Киево-Печерский.

3 января - святой пророк Малахия, святой мученик Гордий.

4 января - преподобный Ахила

5 января - пророк Михей.

6 января - Крещение Господне.

7 января - Предтеча и Креститель Господень Иоанн.

8 января - преподобные Григорий Чудотворец и Григорий затворник.

9 января - мученик Полиевкт, преподобный Евстратий, чудотворец.

10 января - святитель Григорий Нисский, преподобный Маркиан.

11 января - преподобный Феодосий Великий.

12 января - мученица Татиана Римская, святитель Савва I.

13 января - мученики Ермила и Стратоник, мученик Петр Анийский.

14 января - равноапостольная Нина.

15 января - преподобный Иоанн Кущник, Павел Фивейский.

16 января - апостол Петр.

17 января - преподобный Антоний Великий.

18 января - святители Афанасий Великий и Кирилл.

19 января - преподобный Макарий.

20 января - преподобный Евфимий.

21 января - преподобный Максим Исповедник.

22 января - святой апостол Тимофей, преподобномученик Анастасий.

23 января - священномученик Климент.

24 января - преподобная Ксения.

25 января - святитель Григорий Богослов.

26 января - преподобные Ксенофонт, Мария, Аркадий, Иоанн.

27 января - святитель Иоанн Златоуст.

28 января - преподобный Ефрем Сирин.

29 января - Игнатий Богоносец, святитель Лаврентий.

30 января - Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, преподобный Зинон.

31 января - святитель Никита.

Февраль

1 февраля - мученик Трифон.

2 февраля - праведный Симеон.

3 февраля - праведный Симеон Богоприимец и Анна Пророчица.

4 февраля - преподобный Исидор Пелусиотский.

5 февраля - святитель Феодосий.

6 февраля - преподобные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк.

7 февраля - преподобный Парфений.

8 февраля - великомученик Феодор Стратилат.

9 февраля - преподобный Панкратий.

10 февраля - преподобный Прохор.

11 февраля - священномученик Власий.

12 февраля - святитель Алексей.

13 февраля - преподобный Мартиниан.

14 февраля - равноапостольный Кирилл.

15 февраля - преподобный Пафнутий.

16 февраля - мученики Памфил пресвитер, Валент, Павел, Порфирий, Селевкий, Феодул, Иулиан, Самуил, Илия, Даниил, Иеремия, Исаия.

17 февраля - великомученик Феодор Тирон.

18 февраля - преподобный Косма Яхромский.

20 февраля - князь Ярослав Мудрый, преподобный Агафон Киево-Печерский.

21 февраля - преподобный Тимофей Олимпийский.

22 февраля - мученик Маврикий.

23 февраля - священномученик Поликарп.

24 февраля - преподобный Еразма Киево-Печерский.

25 февраля - святитель Тарасий Константинопольский.

26 февраля - святитель Порфирий.

27 февраля - Прокопий Декаполит, преподобный Тит.

28 февраля - преподобный Василий.

29 февраля - преподобный Кассиан Римлянин.

Наиболее мощная и близкая икона заступница по дате рождения для людей, которые отмечают свой самый важный праздник зимой - это "Знамение" и "Тихвинская".

Вас также могут заинтересовать новости: