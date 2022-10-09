Еврейский праздник Суккот в 2022 году начинают отмечать 9 октября.

Ежегодно в 15 день месяца тишрей евреи отмечают Суккот, который называют "Время нашей радости". Отмечается праздник целую неделю, на протяжении которой иудеи усердно молятся и вспоминают о скитаниях своих предков по пустыне Синай. На время праздника евреи переселяются во временное жилье из веток, как было принято ранее в их народе.

Когда Суккот 2022

Дата Суккота, как и всех еврейских праздников, является "плавающей", поскольку иудеи живут по лунно-солнечному календарю. В этому году Суккот выпадает на 10 октября. Празднование начинается вечером 9 октября, поскольку у иудеев сутки начинаются с заходом Солнца.

Празднуют Суккот на протяжении недели, то есть до 17 октября.

Видео дня

Традиции и обычаи Суккота

В Суккот идеи вспоминают скитания своих предков в пустыне. Во время путешествий еврейский народ жил в сукках - шалашах из веток. В наши времена на Суккот евреи ночуют в сукках, чтобы почтить образ жизни предков. Кроме того, праздник также учит верующих радоваться мелочам и быть ближе к природе.

В сукках иудеи устраивают трапезы и развлекают гостей, а в теплую погоду даже ночуют. Отмечают Суккот на протяжении семи дней, и всё это время не работают. Последний седьмой день посвящают молитвам и чтению Торы.

Символами праздника являются четыре растения - лулав (ветка финиковой пальмы), этрог (желтый цитрус), адассим (ветка мирта) и аравот (ветка ивы). Каждое растение символизирует определенные хорошие качества, которыми должен обладать праведный иудей.

Суккот 2022 - поздравления и картинки

Поздравляю с праздником Суккот! Пусть твой шатёр укроет тебя от всех бед, пусть все твои мысли и деяния будут полны света и доброты. Желаю не бояться трудностей, желаю никогда не сдаваться и не останавливаться на полпути к мечте. Пусть этот праздник прибавит сил и веры, пусть твоё сердце смело стремится к любви и счастью!

***

Поздравляю с наступившим большим праздником Суккот! Праздник кущей, памяти и возвращения к истокам, вспоминая о блуждании евреев по Синайской пустыне! Пусть благословен будет лулав и этгор! Добра и мира вам и вашим семьям!

***

С Суккотом, праздником Кущей! Наши предки в этот день праздновали сбор урожая, почтим же традиции и поблагодарим высшие силы за то, что сегодня нам есть, что поставить на стол. Пусть в жизни все сложится самым лучшим и светлым образом, что у вас, что у ваших близких.

***

С Суккотом, с Праздником Кущей нас всех, пусть этот день напоминает нам про историю, про традиции и про то, как наш народ блуждал по Синайской пустыне. Будем же верны нашему пути, нашей вере и нашим семьям, которые — самая большая ценность в целом огромном мире.

***

Поздравляю с праздником Суккот. Этрог — это сердце, и пусть у тебя оно всегда будет чутким и добрым, и пусть в нём навеки поселится любовь, пальмовая веточка — это позвоночник, и пусть у тебя он будет крепким и сильным, чтобы ты смог выдержать любой ветер судьбы, мирт — это глаза, и пусть у тебя они всегда горят огнём счастья и милосердия, ива — это уста, и путь у тебя они всегда говорят правду. Желаю уюта, блага, достатка и в доме твоём, и в шалаше.

Вас также могут заинтересовать новости: