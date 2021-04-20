В Страстную пятницу христиане вспоминают распятие Иисуса Христа.

Великий Пяток или Страстная пятница - это самый скорбный день в году для всех христиан. Ежегодно она отмечается в последнюю пятницу Великого поста за три дня до Пасхи. В этот день христиане вспоминают самое страшное событие из жизни Христа - его казнь на кресте. День получил своё название от выражения Страсти Христовы. Своей смертью Христос искупил все человеческие грехи. Через три дня после распятия он воскрес, что вспоминается на Пасху.

Дата Страстной пятницы

Этот день ежегодно отмечается после Чистого четверга, в последнюю пятницу перед Пасхой. В 2021 году Страстная пятница у православных отмечается 30 апреля. Католики уже встретили этот день 2 апреля.

Традиции и запреты Страстной пятницы

Страстная пятница - это скорбный день, ведь верующие вспоминают гибель Иисуса на кресте. В эту дату посещают церковную службу, с которой в дом приносят двенадцать церковных свечей. Их устанавливают в доме и дают догореть до конца. По преданию, это принесет в дом благополучие и счастье.

В этот день придерживаются особо строгого поста. День проводят в скорби за судьбой Христа, поэтому увеселительные мероприятия не рекомендуются. В этот день действует множество строгих запретов.

В Страстную пятницу ни в коем случае нельзя выполнять тяжелую работу по дому, проводить уборку, стирать, шить и вышивать, работать в огороде и саду. Всю работу в доме нужно закончить в Чистый четверг. По примете, если в Страстную пятницу посадить дерево или посадить культуру на огороде, то урожай будет плохим.

Нельзя нарушать пост - употреблять мясо, яйца и молочные продукты, пить алкоголь.

Нельзя в этот день громко и шумно веселиться. Говорят, что тот, кто в этот день веселится, весь следующий год проплачет.

Выпекать паски и красить яйца в Страстную пятницу нежелательно, лучше перенести это на субботу или закончить приготовления в четверг.

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Автор: Екатерина Пулатова