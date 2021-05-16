Сегодня иудеи отмечают важный праздник, посвященный дарованию евреям Торы.

Несколько раз в году иудеи отмечают дни, связанные с событиями Торы. Шавуот - один из важнейших праздников в еврейском календаре. Это один из трёх праздников иудаизма, в которые принято совершать паломничество в Иерусалим. В еврейском календаре Шавуот отмечается 6 дня месяца сивана, что соответствует 16 мая. Вне Израиля празднество длится 2 дня - 16 и 17 мая.

Значение праздника

Читайте такжеДень родителей 2021: какого числа отмечается, история и значениеШавуот отмечается через 49 дней после Песаха. В этот день евреям была дарована Тора (Пятикнижие) - иудейское священное писание. По иудейским верований, на горе Синай Всевышний даровал евреям Тору и Десять заповедей. Слово "Шавуот" означает "неделя", поскольку для определения даты от Песаха отсчитывают 7 недель.

Шавуот также называют "праздник жатвы", "праздник первых плодов", "праздник дарования Торы". Идея праздника в том, что человеку нужно быть свободным не только юридически, но и духовно. Также в этот день отмечают начало сельскохозяйственных работ и первой жатвы пшеницы.

Традиции Шавуота и праздничное меню

Праздник начинают отмечать после захода солнца (16 мая в 2021 году) и появления первой звезды. С наступлением этого времени устанавливается запрет на любую работу кроме приготовления еды. В первую ночь праздника иудеи не спят и изучают Тору. В синагогах читают отрывки о даровании Торы и Десяти заповедях.

Ранее существовал обычай обучать детей Торе в Шавуот. Сейчас в этот день к празднику украшают дом зеленью и цветами. На праздничный стол обязательно готовят молочные мучные блюда: блинчики, сырники, торты, пироги с творогом, вареники, сыр. После молочных продуктов съедают мясо. Выпускники еврейских школ и университетов часто получают аттестаты в канун Шавуота. Дети в этот день носят на голове венки из весенних цветов.

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Автор: Екатерина Пулатова