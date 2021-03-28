Часто Песах ошибочно называют "еврейской Пасхой".

Сегодня евреи и иудеи по всему миру отмечают важнейший праздник - Песах. Этот праздник ежегодно отмечается восемь дней в честь об освобождении евреев из рабства в Древнем Египте. Дата праздника рассчитывается по еврейскому лунно-солнечному календарю и отличается каждый год. В 2021 году Песах отмечается с захода Солнца 27 марта по наступление ночи 4 апреля.

История праздника Песах

Слово "Песах" произошло от еврейского "пасах", что в переводе означает "прошел мимо", "миновал". Праздник посвящен событиям, которые описаны в Ветхом завете. Долгое время евреи были рабами у египтян. Бог требовал отпустить богоизбранный народ, но фараон отказался это сделать.

За это Господь обрушил на страну десять страшных катастроф, последней из которых была смерть всех египетских младенцев. При этом Бог миновал дома евреев. После случившегося фараон освободил народ из рабства. Песах некорректно называют еврейской Пасхой. Однако между ними есть общая деталь. Считается, что в день 14 нисана, когда празднуется Песах, произошла Тайна вечеря.

Традиции празднования Песаха

В Израиле Песах отмечается неделю, а евреи других стран празднуют 8 дней. Первый и последний день считаются самыми главными.

В первый вечер семья собирается за праздничным ужином седером, во время которого читают молитвы и благословения. На стол подают пресный хлеб мацу, горькую зелень, фаршированную рыбу, вареные яйца и сухофрукты. Во время ужина выпивают четыре бокала вина, по числу обещаний Бога евреям.

После седера следует пять "праздничных будней", а в последний день в синагогах проходит церемония "разделения морских вод" в память о том, как во время исхода из Египта перед евреями расступилось Красное море. В этот день проводятся богослужения и чтение Торы. В течение всей недели Песаха запрещено есть мучные блюда, приготовленные путем брожения или закваски.

Поздравления с Песахом в картинках и стихах

Вас в праздник Песах поздравляю,

Желаю счастья и добра,

Свободы, радости и силы,

Здоровья, мира и тепла.

Пусть праздник светлый вас закружит

На всю неделю, все семь дней,

Пусть станет жизнь чуть-чуть красивей,

Гуманней, благостней, добрей.

В праздник Песах вам желаю

Счастья, радости, удачи.

Вера пусть поможет в жизни

Сложные решать задачи.

Пусть свобода в вашем сердце

За мечтой всегда ведет,

Процветание, вдохновение

Пусть вам Песах принесет.

В праздник Песах я тебя поздравляю,

Пусть же Всевышний поможет тебе,

Чтоб было счастья, здоровья без края

В яркой и светлой твоей, друг, судьбе.

Чтобы здоровы все близкие были,

Радость несли каждый день и часок,

Чтобы тебя все родные любили,

Ты б им ответить взаимностью мог!

Песах настал! Весны цветенье,

Сегодня вспоминаем мы Исход.

Желаю, чтоб оставили сомненья,

Пускай в душе любовь цветет.

Пускай мечты сбываются скорее,

Не оставляет пусть добро.

Здоровье будет пусть бодрее,

По жизни пусть все будет хорошо.

Пусть Песах войдёт в ваш дом,

Чтобы рос достаток в нём,

Стол ломился от еды,

И никто не знал беды!

Счастье он с собой захватит,

На семью с избытком хватит,

И улыбок миллион

Принесёт Песах в ваш дом!

Я поздравляю вас в этот светлый и солнечный праздник. Пусть на ваших столах, за которыми соберутся ваши друзья, будет изобилие. Благость и здравие пускай царят в ваших домах. Успехов вам, во всех стремлениях и начинаниях. Пускай неприятности и беды обходят стороной вас и ваших детей. Радость пускай в этот праздник царствует в ваших душах и сердцах.

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В славный добрый праздник Песах от души желаю счастья и свободы, гармонии и любви, достатка и мира, вдохновения и красоты. Пусть весна будет щедрой на удачу. Пусть в жизни будет всё, о чём мечтаешь. Пусть все печали останутся позади. Пусть только радость и благодать стучится в твой дом.

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Автор: Екатерина Пулатова