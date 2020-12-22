22 православные отмечают Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, а в народе этот день известен как день Анны Зимней и день ангела Анны.
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Именины Анны
У христиан Святая Анна – это мать Богородицы и бабушка Иисуса Христа. Девушка много лет не могла родить, пока ей не явился ангел, и не объявил благие вести о зачатии ребенка. В средние века Анну почитали как покровительницу медицины и целительницу болезней (прежде всего - чумы). Ее также считают покровительницей матерей и символом женского начала.
В православии память Святой Анны чтят 7 августа, 22 сентября, 22 декабря.
Поздравления с днем ангела Анны
В этот день девушек и женщин по имени Анна принято поздравлять с именинами. Поздравления можно придумать самому, а можно найти готовые варианты в сети.
Поздравления с днем Анны в стихах
Анной при рождении назвали
Неспроста, как видимо, тебя!
Ангелов тобой очаровали
И в восторге абсолютном я!
Пожелаю разного богатства:
Яхт, бриллиантов, денег и машин.
Но еще, счастливой оставаться
И в гармонии достичь вершин!
***
У Вас сегодня праздник – именины!
Поздравить с этим, Анна, Вас хочу!
С отвагой и с любовью Вы едины,
Для Вас у Бога счастья попрошу!
И никогда не трогает пусть вьюга,
Пусть будет в сердце теплоты лишь свет!
Вы верности надежная подруга,
Всегда дадите правильный совет!
***
Анна - значит "благодать".
Как приятно поздравлять
Ту, которая вам дать
Хочет больше, а не взять.
В день светлейших именин
Ане дать совет хотим:
Чаще думай о себе,
А не о чужой судьбе.
Всем помочь ты вряд ли сможешь,
А свою судьбу не сложишь.
Легче к жизни относись,
Свету Божьему дивись.
Будь счастливой и любимой,
Вечно Ангелом хранимой!
Поздравления с днем Анны в прозе
"Анечка, с днем Ангела! Желаю, чтобы высшие силы никогда не оставляли тебя наедине с проблемами, защищали от неудач и напастей. Будь счастливой!"
"Поздравляю тебя с днем Ангела, Анна! Желаю, чтобы улыбка никогда не покидала тебя и твой ангелочек всегда был рядом."
"Дорогая Анюта, поздравляю тебя от всей души с днем Ангела! Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с доброй надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. С именинами!"
С днем Анны - картинки
Ранее Гугл выпустил новый дудл, посвященный праздникам в декабре.
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