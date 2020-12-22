У христиан Святая Анна – это мать Богородицы и бабушка Иисуса Христа.

22 православные отмечают Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, а в народе этот день известен как день Анны Зимней и день ангела Анны.

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Именины Анны

У христиан Святая Анна – это мать Богородицы и бабушка Иисуса Христа. Девушка много лет не могла родить, пока ей не явился ангел, и не объявил благие вести о зачатии ребенка. В средние века Анну почитали как покровительницу медицины и целительницу болезней (прежде всего - чумы). Ее также считают покровительницей матерей и символом женского начала.

В православии память Святой Анны чтят 7 августа, 22 сентября, 22 декабря.

Поздравления с днем ангела Анны

В этот день девушек и женщин по имени Анна принято поздравлять с именинами. Поздравления можно придумать самому, а можно найти готовые варианты в сети.

Поздравления с днем Анны в стихах

Анной при рождении назвали

Неспроста, как видимо, тебя!

Ангелов тобой очаровали

И в восторге абсолютном я!

Пожелаю разного богатства:

Яхт, бриллиантов, денег и машин.

Но еще, счастливой оставаться

И в гармонии достичь вершин!

***

У Вас сегодня праздник – именины!

Поздравить с этим, Анна, Вас хочу!

С отвагой и с любовью Вы едины,

Для Вас у Бога счастья попрошу!

И никогда не трогает пусть вьюга,

Пусть будет в сердце теплоты лишь свет!

Вы верности надежная подруга,

Всегда дадите правильный совет!

***

Анна - значит "благодать".

Как приятно поздравлять

Ту, которая вам дать

Хочет больше, а не взять.

В день светлейших именин

Ане дать совет хотим:

Чаще думай о себе,

А не о чужой судьбе.

Всем помочь ты вряд ли сможешь,

А свою судьбу не сложишь.

Легче к жизни относись,

Свету Божьему дивись.

Будь счастливой и любимой,

Вечно Ангелом хранимой!

Поздравления с днем Анны в прозе

"Анечка, с днем Ангела! Желаю, чтобы высшие силы никогда не оставляли тебя наедине с проблемами, защищали от неудач и напастей. Будь счастливой!"

"Поздравляю тебя с днем Ангела, Анна! Желаю, чтобы улыбка никогда не покидала тебя и твой ангелочек всегда был рядом."

"Дорогая Анюта, поздравляю тебя от всей души с днем Ангела! Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с доброй надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. С именинами!"

С днем Анны - картинки

Ранее Гугл выпустил новый дудл, посвященный праздникам в декабре.

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Автор: УНИАН