На календаре наступило 1 декабря, а вместе с ним пришла зима. В этом году Украина проведет зиму в условиях войны, поэтому наступление морозов радует не всех. Но человек не может повлиять на смену времен года - остается лишь принять её. Красивые стихи и открытки с первым днем зимы зарядят ваших близких и друзей душевным теплом в этот морозный день.
Поздравления с первым днем зимы 2022
Вчера ещё последний лист кружил.
И сладко пахло осенью немного.
Ноябрь верой, правдой отслужил
Покинул нас, пустился в путь-дорогу.
Сегодня самый первый день зимы.
Пусть чистый лист она для нас откроет.
Возьмёт у лета солнышка взаймы
И белым снегом землю пусть укроет.
Зима пусть будет радостью полна,
Морозной, свежей и пускай искрится.
Пускай нас счастья захлестнет волна,
И с каждым пусть удача приключится.
***
Вот и первый день зимы.
Пусть он вам понравится.
Белым снегом всё укрыть
К нам пришла красавица!
Пусть же счастье принесет
Зимушка искристая,
Радость, доброту, восторг
И веселье чистое!
***
Зима в свои права вступила,
Декабрь страничку приоткрыл.
Уже слышна мороза сила,
Снег землю ковриком укрыл.
Тебя я с тем и поздравляю,
Счастливой будет пусть зима.
Здоровья, бодрости желаю,
Любви, душевного тепла.
***
Вот уж первый день зимы,
Осенняя хандра забыта.
Пусть счастье снегом закружит,
И двери будут все открыты.
И в воздухе радость кружит,
Морозной, сказочной снежинкой.
Пусть этот первый день зимы,
Мечту исполнит без запинки.
***
Поздравляю с первым днём зимы!
Пусть она приносит обновление,
Больше развесёлой кутерьмы,
Яркие улыбки, вдохновение.
Пусть морозной свежестью бодрит,
Выше поднимает настроение,
Все мечты скорей осуществит,
Даст любовь, удачу, восхищение!
***
Сказка зимняя стучится,
К нам сегодня первый день.
Будем дружно веселиться,
Только варежки надень.
Поздравляю с днём чудесным,
Пусть удачу принесёт.
Этот день тебе прелестный,
И успех во всем пусть ждёт.
***
Идут декабрьские морозы,
Пришёл к нам первый день зимы,
Для нас ведь это не угрозы,
Мы очень ждали эти дни.
Вся детвора хватает санки,
Кто лепит бабу во дворе,
Достали тёплые портянки,
Мороз не слабый в декабре.
Зима снежком запорошила,
На улице белым бело,
И красотой заворожила,
И на душе моей светло!
***
Поздравляем вас с первым днем зимы, первым днем волшебного и загадочного периода. Пусть эти три месяца будут теплыми, мягкими и уютными. Загадывайте желания, мечтайте, наслаждайтесь жизнью! Будьте счастливы и здоровы!
***
Поздравляю с Первым днём зимы! Пусть сегодня непременно случится чудо, ведь зима — это новая страничка в книге жизни. Желаю счастливых надежд и мечтаний. Желаю тёплых улыбок и крепких объятий.
***
Вот и наступила зима. В ее первый день пусть на душе появится счастье, которое согреет даже в самые сильные морозы. Пусть душа радуется погоде за окном, а солнце всегда будет искрить и греть сердце.
***
Поздравляю тебя с первым днем зимы! Пусть три снежных месяца принесут с собой удивительную морозную сказку, горы позитива, искрящейся радости. Пусть даже в морозы в твоем доме всегда будет тепло и уютно.
***
Поздравляю с первым днём зимы, днём волшебства и чудес! Пришла пора зимней сказки. Пусть первый снег согревает вас своим пушистым сиянием, чистым и свежим воздухом.