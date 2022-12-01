УНИАН собрал красивые открытки и поздравления с первым днем зимы, которые согреют ваших близких в этот морозный день.

На календаре наступило 1 декабря, а вместе с ним пришла зима. В этом году Украина проведет зиму в условиях войны, поэтому наступление морозов радует не всех. Но человек не может повлиять на смену времен года - остается лишь принять её. Красивые стихи и открытки с первым днем зимы зарядят ваших близких и друзей душевным теплом в этот морозный день.

Поздравления с первым днем зимы 2022

Вчера ещё последний лист кружил.

И сладко пахло осенью немного.

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Ноябрь верой, правдой отслужил

Покинул нас, пустился в путь-дорогу.

Сегодня самый первый день зимы.

Пусть чистый лист она для нас откроет.

Возьмёт у лета солнышка взаймы

И белым снегом землю пусть укроет.

Зима пусть будет радостью полна,

Морозной, свежей и пускай искрится.

Пускай нас счастья захлестнет волна,

И с каждым пусть удача приключится.

***

Вот и первый день зимы.

Пусть он вам понравится.

Белым снегом всё укрыть

К нам пришла красавица!

Пусть же счастье принесет

Зимушка искристая,

Радость, доброту, восторг

И веселье чистое!

***

Зима в свои права вступила,

Декабрь страничку приоткрыл.

Уже слышна мороза сила,

Снег землю ковриком укрыл.

Тебя я с тем и поздравляю,

Счастливой будет пусть зима.

Здоровья, бодрости желаю,

Любви, душевного тепла.

***

Вот уж первый день зимы,

Осенняя хандра забыта.

Пусть счастье снегом закружит,

И двери будут все открыты.

И в воздухе радость кружит,

Морозной, сказочной снежинкой.

Пусть этот первый день зимы,

Мечту исполнит без запинки.

***

Поздравляю с первым днём зимы!

Пусть она приносит обновление,

Больше развесёлой кутерьмы,

Яркие улыбки, вдохновение.

Пусть морозной свежестью бодрит,

Выше поднимает настроение,

Все мечты скорей осуществит,

Даст любовь, удачу, восхищение!

***

Сказка зимняя стучится,

К нам сегодня первый день.

Будем дружно веселиться,

Только варежки надень.

Поздравляю с днём чудесным,

Пусть удачу принесёт.

Этот день тебе прелестный,

И успех во всем пусть ждёт.

***

Идут декабрьские морозы,

Пришёл к нам первый день зимы,

Для нас ведь это не угрозы,

Мы очень ждали эти дни.

Вся детвора хватает санки,

Кто лепит бабу во дворе,

Достали тёплые портянки,

Мороз не слабый в декабре.

Зима снежком запорошила,

На улице белым бело,

И красотой заворожила,

И на душе моей светло!

***

Поздравляем вас с первым днем зимы, первым днем волшебного и загадочного периода. Пусть эти три месяца будут теплыми, мягкими и уютными. Загадывайте желания, мечтайте, наслаждайтесь жизнью! Будьте счастливы и здоровы!

***

Поздравляю с Первым днём зимы! Пусть сегодня непременно случится чудо, ведь зима — это новая страничка в книге жизни. Желаю счастливых надежд и мечтаний. Желаю тёплых улыбок и крепких объятий.

***

Вот и наступила зима. В ее первый день пусть на душе появится счастье, которое согреет даже в самые сильные морозы. Пусть душа радуется погоде за окном, а солнце всегда будет искрить и греть сердце.

***

Поздравляю тебя с первым днем зимы! Пусть три снежных месяца принесут с собой удивительную морозную сказку, горы позитива, искрящейся радости. Пусть даже в морозы в твоем доме всегда будет тепло и уютно.

***

Поздравляю с первым днём зимы, днём волшебства и чудес! Пришла пора зимней сказки. Пусть первый снег согревает вас своим пушистым сиянием, чистым и свежим воздухом.

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