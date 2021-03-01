Сегодня отмечается долгожданный праздник наступления весны.

Сегодня наступает долгожданный первый день весны - время солнца, луж и первых цветов. И хотя погода за окном не сильно отличается от зимы, но мысль о наступлении весны греет душу.

Приход весны является праздником у многих народов мира. Некоторые страны отмечают этот праздник с застольями и гуляниями, другие считают его мистическим днем и пересказывают легенды о приходе весны. Одна из таких история связана с юношей, который освободил девушку по имени Солнце из лап Злого Змея. Змей хотел обречь Землю на вечную тьму, но юноша пожертвовал жизнью и вернул людям Солнце.

Сегодня следует поздравить родных, друзей и коллег с праздником наступления весны, ведь это время перемен, любви и тепла и хорошего настроения. Зарядите знакомых позитивом с помощью веселых стихов и красочных открыток к празднику.

Поздравления с первым днем весны

Весна пришла, и мир ожил,

Цветными красками играя.

Для грусти больше нет причин,

Я с 1 марта поздравляю!

Пусть принесет тебе весна

Улыбки, счастье, вдохновенье,

Избавит от печали вмиг,

Пускай подарит настроенье!

К нам в окно постучалась весна.

Как красива, чудесна, мила,

Как прекрасна она, хороша,

Хоть и шла она к нам не спеша...

За окном зачирикали птички,

Лучик солнца блеснул теплотой,

И запели с душой нам синички,

Поздравляя нас тоже с весной!

Пусть на сердце у всех потеплеет,

Пусть развеются грусть и тоска,

Пусть душа от весны молодеет

И парит ароматом цветка!

Пришла весна, а это значит,

Что расцветает все вокруг,

Что станут дни светлей и ярче,

Скорее улыбнись, мой друг!

Тебе весенние мотивы

Пусть напевают соловьи!

Желаю много позитива,

Удачи, счастья и любви!

Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Желаю встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, с добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробивается первое тепло весенних лучей, пусть сердце наполняется весенним вдохновением и бодростью.

Пусть будет много поцелуев

И очень много теплых слов,

Ведь первый день весны стартует,

Уже порадовать готов.

Пусть принесет весна удачу,

Пусть будет нежности пора.

Пусть станем мы чуть-чуть богаче,

Весна подарит всем добра.

Пусть расцветет весна красою,

Надежду в души всем вселит,

Одарит солнцем, теплотою

И вдохновением озарит!

С первым днем весны,

С теплом весенним поздравляю!

И словно сказочные сны,

Я всем денечков пожелаю.

Пускай весна всем принесет

Улыбок солнечных и света!

Пускай любовь в сердца придет,

И расцветает от любви планета.

Забудьте горести, обиды,

Тепло растопит боль и грусть.

Добро пусть будет не забыто,

И все отыщут к счастью путь!

Как же здорово и классно,

Первый день весны настал!

С этим тех хочу поздравить,

Кто весну так долго ждал,

Скоро будет потепленье,

Звонко зазвучит капель,

Солнце ласково пригреет,

Мы услышим птичью трель,

Зацветут деревья, травы,

И распустятся цветы,

Принесет весна нам счастье

И исполнит все мечты!

Как особенно запели

Птички песни за окном.

И скворцы уж прилетели,

Поселились все в свой дом!

Вот и снег растает скоро,

Будет солнышко, свежо,

Эх, весеннего простора,

Не хватало нам давно!

Поздравляю с Днем весенним,

Пусть теперь жизнь забурлит,

И здоровья, без сомнения,

Ничего пусть не болит!

Ура, ура! Весна пришла! Желаю ясного солнышка не только на улице, но и на душе! Чтобы оно озаряло путь и радовало теплыми денечками! Пусть весна подарит новые силы для новых свершений и расставит все по своим местам.

С первым днём весны! Пусть в Вашей жизни всё распускается и расцветает, пусть каждое мгновение наполнится терпким весенним ароматом лёгкости и душевной свободы. Пусть с зарождением весны и у Вас внутри зарождается вдохновение. Желаю позитивных эмоций, приятных встреч и море счастья!

Наконец мы дождались начала весны. Всех поздравляю с ее первым днем! Это пора обновления, пора первых весенних цветочков. Пусть все холодные деньки останутся позади, а впереди нас ждет море праздников и радостей. Желаю всем получать больше энергии и позитивного заряда. Радуйтесь всему тому, что вас окружает, и вы получите всё самое лучшее.

***

Поздравляю с первым днем весны! Прошли холода, позади остались вьюги и метели! Желаю, чтобы в сердце растопился лед от неприятностей и обид, расцвела пышным цветом сирень и распустились розы! Пусть все будет отлично всю весну, лето, осень и зиму! Пусть ничто и никто не портит настроение, а оживающая природа даст силы и мудрости для того, чтобы быть благодарным за этот прекрасный цветущий мир! Любви и вдохновения, радости и счастья, красоты и наполненности сердца!

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Автор: Екатерина Пулатова