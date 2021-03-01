Сегодня наступает долгожданный первый день весны - время солнца, луж и первых цветов. И хотя погода за окном не сильно отличается от зимы, но мысль о наступлении весны греет душу.
Приход весны является праздником у многих народов мира. Некоторые страны отмечают этот праздник с застольями и гуляниями, другие считают его мистическим днем и пересказывают легенды о приходе весны. Одна из таких история связана с юношей, который освободил девушку по имени Солнце из лап Злого Змея. Змей хотел обречь Землю на вечную тьму, но юноша пожертвовал жизнью и вернул людям Солнце.
Сегодня следует поздравить родных, друзей и коллег с праздником наступления весны, ведь это время перемен, любви и тепла и хорошего настроения. Зарядите знакомых позитивом с помощью веселых стихов и красочных открыток к празднику.
Поздравления с первым днем весны
Весна пришла, и мир ожил,
Цветными красками играя.
Для грусти больше нет причин,
Я с 1 марта поздравляю!
Пусть принесет тебе весна
Улыбки, счастье, вдохновенье,
Избавит от печали вмиг,
Пускай подарит настроенье!
К нам в окно постучалась весна.
Как красива, чудесна, мила,
Как прекрасна она, хороша,
Хоть и шла она к нам не спеша...
За окном зачирикали птички,
Лучик солнца блеснул теплотой,
И запели с душой нам синички,
Поздравляя нас тоже с весной!
Пусть на сердце у всех потеплеет,
Пусть развеются грусть и тоска,
Пусть душа от весны молодеет
И парит ароматом цветка!
Пришла весна, а это значит,
Что расцветает все вокруг,
Что станут дни светлей и ярче,
Скорее улыбнись, мой друг!
Тебе весенние мотивы
Пусть напевают соловьи!
Желаю много позитива,
Удачи, счастья и любви!
Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Желаю встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, с добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробивается первое тепло весенних лучей, пусть сердце наполняется весенним вдохновением и бодростью.
Пусть будет много поцелуев
И очень много теплых слов,
Ведь первый день весны стартует,
Уже порадовать готов.
Пусть принесет весна удачу,
Пусть будет нежности пора.
Пусть станем мы чуть-чуть богаче,
Весна подарит всем добра.
Пусть расцветет весна красою,
Надежду в души всем вселит,
Одарит солнцем, теплотою
И вдохновением озарит!
С первым днем весны,
С теплом весенним поздравляю!
И словно сказочные сны,
Я всем денечков пожелаю.
Пускай весна всем принесет
Улыбок солнечных и света!
Пускай любовь в сердца придет,
И расцветает от любви планета.
Забудьте горести, обиды,
Тепло растопит боль и грусть.
Добро пусть будет не забыто,
И все отыщут к счастью путь!
Как же здорово и классно,
Первый день весны настал!
С этим тех хочу поздравить,
Кто весну так долго ждал,
Скоро будет потепленье,
Звонко зазвучит капель,
Солнце ласково пригреет,
Мы услышим птичью трель,
Зацветут деревья, травы,
И распустятся цветы,
Принесет весна нам счастье
И исполнит все мечты!
Как особенно запели
Птички песни за окном.
И скворцы уж прилетели,
Поселились все в свой дом!
Вот и снег растает скоро,
Будет солнышко, свежо,
Эх, весеннего простора,
Не хватало нам давно!
Поздравляю с Днем весенним,
Пусть теперь жизнь забурлит,
И здоровья, без сомнения,
Ничего пусть не болит!
Ура, ура! Весна пришла! Желаю ясного солнышка не только на улице, но и на душе! Чтобы оно озаряло путь и радовало теплыми денечками! Пусть весна подарит новые силы для новых свершений и расставит все по своим местам.
С первым днём весны! Пусть в Вашей жизни всё распускается и расцветает, пусть каждое мгновение наполнится терпким весенним ароматом лёгкости и душевной свободы. Пусть с зарождением весны и у Вас внутри зарождается вдохновение. Желаю позитивных эмоций, приятных встреч и море счастья!
Наконец мы дождались начала весны. Всех поздравляю с ее первым днем! Это пора обновления, пора первых весенних цветочков. Пусть все холодные деньки останутся позади, а впереди нас ждет море праздников и радостей. Желаю всем получать больше энергии и позитивного заряда. Радуйтесь всему тому, что вас окружает, и вы получите всё самое лучшее.
***
Поздравляю с первым днем весны! Прошли холода, позади остались вьюги и метели! Желаю, чтобы в сердце растопился лед от неприятностей и обид, расцвела пышным цветом сирень и распустились розы! Пусть все будет отлично всю весну, лето, осень и зиму! Пусть ничто и никто не портит настроение, а оживающая природа даст силы и мудрости для того, чтобы быть благодарным за этот прекрасный цветущий мир! Любви и вдохновения, радости и счастья, красоты и наполненности сердца!
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