Сегодня отмечаются подвиги украинских воинов.

12 декабря в Украине отмечается День сухопутных войск - профессиональный праздник военнослужащих и солдат, которые защищают нашу страну на востоке. Сухопутные войска - это самая большая часть украинских вооруженных сил. Они выполняют задачи обеспечения государственной безопасности, усиления охраны границ и противодействия внешним угрозам.

Дата и история Дня сухопутных войск

Современная украинская армия была создана в 1991 году, а в 1996 в составе Вооруженных сил были сформированы Сухопутные войска Украины - самое многочисленное их подразделение. Профессиональный праздник военнослужащих сухопутных войск был установлен указом Леонида Кучмы в 1997 году, а датой праздника выбрали 12 декабря.

Сухопутные войска, как основа украинской армии, играют важнейшую роль в обеспечении безопасности, целостности и обороноспособности государства. В состав сухопутных войск входят механизированные, танковые, ракетные войска, военная авиация, артиллерия, десантные войска и другие. В этот день принято поздравлять всех военнослужащих СВ и благодарить их за нелегкую службу.

Поздравления с Днем сухопутных войск

Сухопутные войска,

Ваша дружба так крепка.

Друг за друга постоите

Даже в самой страшной битве.

Одолеете врага

И вперед, к ноге нога.

Вы за Родину в ответе,

Ну а мы гордимся этим!

С днем сухопутных войск страны,

Для Украины так важны —

Связисты, летчики, танкисты,

Ракетные войска, артиллеристы.

И славит Украина воинов своих всех,

Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.

Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,

Желаем отмечать вам все важные вам даты.

Сухопутные войска,

В этот день вам пожелаю,

Будет служба пусть легка,

Безопасно протекает.

И пусть с неба на погон

К вам все звёздочки слетают,

Вы страны нашей заслон,

Весь народ вас уважает!

День сухопутных войск.

Всех с праздником, ребята.

Желаю легкой службы вам,

Пусть будет жизнь богатой.

Желаю силы в сердце вам,

Единства только братству,

Опорой всей страны большой

Желаю оставаться.

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Автор: Екатерина Пулатова