12 декабря в Украине отмечается День сухопутных войск - профессиональный праздник военнослужащих и солдат, которые защищают нашу страну на востоке. Сухопутные войска - это самая большая часть украинских вооруженных сил. Они выполняют задачи обеспечения государственной безопасности, усиления охраны границ и противодействия внешним угрозам.
Дата и история Дня сухопутных войск
Современная украинская армия была создана в 1991 году, а в 1996 в составе Вооруженных сил были сформированы Сухопутные войска Украины - самое многочисленное их подразделение. Профессиональный праздник военнослужащих сухопутных войск был установлен указом Леонида Кучмы в 1997 году, а датой праздника выбрали 12 декабря.
Сухопутные войска, как основа украинской армии, играют важнейшую роль в обеспечении безопасности, целостности и обороноспособности государства. В состав сухопутных войск входят механизированные, танковые, ракетные войска, военная авиация, артиллерия, десантные войска и другие. В этот день принято поздравлять всех военнослужащих СВ и благодарить их за нелегкую службу.
Поздравления с Днем сухопутных войск
Сухопутные войска,
Ваша дружба так крепка.
Друг за друга постоите
Даже в самой страшной битве.
Одолеете врага
И вперед, к ноге нога.
Вы за Родину в ответе,
Ну а мы гордимся этим!
С днем сухопутных войск страны,
Для Украины так важны —
Связисты, летчики, танкисты,
Ракетные войска, артиллеристы.
И славит Украина воинов своих всех,
Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.
Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,
Желаем отмечать вам все важные вам даты.
Сухопутные войска,
В этот день вам пожелаю,
Будет служба пусть легка,
Безопасно протекает.
И пусть с неба на погон
К вам все звёздочки слетают,
Вы страны нашей заслон,
Весь народ вас уважает!
День сухопутных войск.
Всех с праздником, ребята.
Желаю легкой службы вам,
Пусть будет жизнь богатой.
Желаю силы в сердце вам,
Единства только братству,
Опорой всей страны большой
Желаю оставаться.
Читайте также другие новости:
- Выходные на Новый год в 2021 году: сколько будут отдыхать украинцы в январе
- Рождественский пост 2020-2021: что нельзя делать и есть, питание по дням
- Праздники в декабре: какие даты будут отмечать украинцы в первый месяц зимы
- Как украсить елку к Новому году 2021 - красивые идеи на Год Быка
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram