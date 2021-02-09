Сегодня, 9 февраля, отмечается Международный день стоматолога.
Читайте такжеЧто подарить на День влюбленных второй половинке: идеи милых и оригинальных сюрпризовИстория данной области медицины восходит к древности. Так, в результате раскопок на территории Пакистана были найдены останки людей, живших в 6-4 веках до нашей эры, в зубах которых были почти идеальные отверстия. Конечно, с тех пор искусство лечения сделало значительный шаг вперед.
Праздник приурочен ко Дню памяти святой Аполлонии, принявшей мученическую смерть за отказ отречься от Христа. Гонители христианства обрекли девушку на жестокие пытки – вырвали ей все зубы. С тех пор люди верят, что святая Аполлония помогает унять зубную боль.
В этот день принято поздравлять с праздником всех зубных врачей. УНИАН собрал лучшие поздравления с Международным днем стоматолога в стихах и прозе, а также в ярких картинках и открытках.
Поздравления с Днем стоматолога в стихах и прозе
***
Желаю золотых клиентов
Побольше дырочек и пломб.
И благодарных пациентов,
Чтоб был у вас коньяк и ром.
Чтоб каждый к вам попасть старался
И в кабинет валил народ.
Чтоб целый мир вам улыбался,
Не пряча зубы, во весь рот.
***
Сияй голливудской улыбкой,
Сияй чистотою халата.
Пусть будет работа не пыткой,
Достойной пусть будет зарплата.
Хороших тебе пациентов,
Улыбок, цветов, комплиментов!
***
Желаю зубки всем лечить,
Клиентов множество иметь,
Здоровье людям всем дарить,
Самим вовеки не болеть!
Пускай любимая работа
Большой доход несет всегда!
Пускай жизнь будет слаще меда,
Все остальное — ерунда!
***
Новых технологий
И медицинских виражей,
Высококлассных пинцетов,
Скальпелей и трубок!
Ведь от работы вашей
Зависят наши зубы...
С Днем стоматолога!
***
Поздравляю с Международным днем стоматолога и от души желаю великого мастерства и неиссякаемых сил, бравого таланта и великолепных работ, чудесного настроения и высокого достатка, благополучия в деятельности и счастья в жизни.
***
Пусть работа приносит невероятное удовольствие, положительное настроение и солидные гонорары. Благодарных клиентов круглый год, успешных результатов в привычных и сложных делах, терпения и сил двигаться в правильном направлении. С Днем стоматолога!
***
Улыбку белоснежную
Нам дарит стоматолог!
Он очень нужен всем,
Как доктор, очень дорог!
Желаю стоматологам
Удачи и везения.
Успеха очень долгого,
Гармонии, терпения!
***
Чтобы мы улыбались красиво,
Боль зубная была незнакомой —
Стоматолог прекрасный и сильный
Нам на помощь приходить снова.
Поздравляем вас с праздником главным,
Пожелаем вам тоже здоровья,
Прославляйте же труд ваш славным,
Чтобы зубы лечить достойно.
***
В стоматологии ты спец
И зубы лечишь безупречно!
Неважно, клык или резец —
С твоим трудом всё служит вечно.
Так пусть рука будет крепка,
Работа радость доставляет,
А беды, словно горсть песка,
Легко сквозь пальцы утекают!
***
С Международным днем стоматолога! Желаем вам не терять хватку, а только улучшать свои навыки. Благодарных вам клиентов, сил, вдохновения и понимания. Будь успешны и далее делайте мир здоровее, и тогда у вас все будет здорово! С праздником!
***
Зубов всем здоровых, улыбки белоснежной, яркой, искренней, чтобы все беды она ослепляла своим блеском. Пусть работа будет легкой, а каждый пациент уходит счастливым и благодарит. С международным днем стоматолога!
***
Поздравляю, стоматолог!
Ты свой праздник заслужил:
Пусть же век твой будет долог,
Чтобы счастливо ты жил.
И зимой, и жарким летом
Будь к труду всегда готов —
Среди пломб больших и крепких,
И сверкающих клыков!
С Днем стоматолога - открытки и картинки
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