Милые и забавные поздравительные строки, а также открытки по случаю профессионального праздника стоматологов.

Сегодня, 9 февраля, отмечается Международный день стоматолога.

Читайте такжеЧто подарить на День влюбленных второй половинке: идеи милых и оригинальных сюрпризовИстория данной области медицины восходит к древности. Так, в результате раскопок на территории Пакистана были найдены останки людей, живших в 6-4 веках до нашей эры, в зубах которых были почти идеальные отверстия. Конечно, с тех пор искусство лечения сделало значительный шаг вперед.

Праздник приурочен ко Дню памяти святой Аполлонии, принявшей мученическую смерть за отказ отречься от Христа. Гонители христианства обрекли девушку на жестокие пытки – вырвали ей все зубы. С тех пор люди верят, что святая Аполлония помогает унять зубную боль.

В этот день принято поздравлять с праздником всех зубных врачей. УНИАН собрал лучшие поздравления с Международным днем стоматолога в стихах и прозе, а также в ярких картинках и открытках.

Поздравления с Днем стоматолога в стихах и прозе

***

Желаю золотых клиентов

Побольше дырочек и пломб.

И благодарных пациентов,

Чтоб был у вас коньяк и ром.

Чтоб каждый к вам попасть старался

И в кабинет валил народ.

Чтоб целый мир вам улыбался,

Не пряча зубы, во весь рот.

***

Сияй голливудской улыбкой,

Сияй чистотою халата.

Пусть будет работа не пыткой,

Достойной пусть будет зарплата.

Хороших тебе пациентов,

Улыбок, цветов, комплиментов!

***

Желаю зубки всем лечить,

Клиентов множество иметь,

Здоровье людям всем дарить,

Самим вовеки не болеть!

Пускай любимая работа

Большой доход несет всегда!

Пускай жизнь будет слаще меда,

Все остальное — ерунда!

***

Новых технологий

И медицинских виражей,

Высококлассных пинцетов,

Скальпелей и трубок!

Ведь от работы вашей

Зависят наши зубы...

С Днем стоматолога!

***

Поздравляю с Международным днем стоматолога и от души желаю великого мастерства и неиссякаемых сил, бравого таланта и великолепных работ, чудесного настроения и высокого достатка, благополучия в деятельности и счастья в жизни.

***

Пусть работа приносит невероятное удовольствие, положительное настроение и солидные гонорары. Благодарных клиентов круглый год, успешных результатов в привычных и сложных делах, терпения и сил двигаться в правильном направлении. С Днем стоматолога!

***

Улыбку белоснежную

Нам дарит стоматолог!

Он очень нужен всем,

Как доктор, очень дорог!

Желаю стоматологам

Удачи и везения.

Успеха очень долгого,

Гармонии, терпения!

***

Чтобы мы улыбались красиво,

Боль зубная была незнакомой —

Стоматолог прекрасный и сильный

Нам на помощь приходить снова.

Поздравляем вас с праздником главным,

Пожелаем вам тоже здоровья,

Прославляйте же труд ваш славным,

Чтобы зубы лечить достойно.

***

В стоматологии ты спец

И зубы лечишь безупречно!

Неважно, клык или резец —

С твоим трудом всё служит вечно.

Так пусть рука будет крепка,

Работа радость доставляет,

А беды, словно горсть песка,

Легко сквозь пальцы утекают!

***

С Международным днем стоматолога! Желаем вам не терять хватку, а только улучшать свои навыки. Благодарных вам клиентов, сил, вдохновения и понимания. Будь успешны и далее делайте мир здоровее, и тогда у вас все будет здорово! С праздником!

***

Зубов всем здоровых, улыбки белоснежной, яркой, искренней, чтобы все беды она ослепляла своим блеском. Пусть работа будет легкой, а каждый пациент уходит счастливым и благодарит. С международным днем стоматолога!

***

Поздравляю, стоматолог!

Ты свой праздник заслужил:

Пусть же век твой будет долог,

Чтобы счастливо ты жил.

И зимой, и жарким летом

Будь к труду всегда готов —

Среди пломб больших и крепких,

И сверкающих клыков!

С Днем стоматолога - открытки и картинки

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Автор: УНИАН