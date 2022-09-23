День осеннего равноденствия - это особенная дата, когда день и ночь длятся одинаково.

23 сентября отмечается День осеннего равноденствия - особенное событие, когда ночь и день имеют одинаковую длительность. Этот праздник несет слегка грустное настроение, ведь уже с завтрашнего дня ночи станут длиннее и мы меньше будем наслаждаться солнечным светом.

Ранее мы рассказывали, какие можно провести ритуалы в день осеннего равноденствия на любовь и благополучие.

Поздравления с днем осеннего равноденствия в стихах и прозе

Видео дня

В этот дивный день осенний

Ночь и день всегда равны!

С равноденствием осенним,

С ярким солнышком бесценным

Вас сердечно поздравляю

И лишь счастья всем желаю.

***

Осень листья разбросала,

Как мозаику цветную.

Равноденствие настало

В пору пёструю такую.

Солнце всё слабее греет,

Только светит, как прожектор.

Пусть же станет мир добрее

В осень бархатную эту!

***

Осень с летом расстается,

Она, то плачет, то смеется,

То вдруг дождиком польет,

То вдруг солнцем все зальет,

Равноденствие природы,

Разнообразие погоды!

День сегодня равен ночи,

Завтра станет он короче,

Но это завтра, а сейчас,

С равноденствием всех вас!

***

За окном играет осень,

Листья с яблони смахнула,

Равноденствие к нам в гости

На денёчек заглянуло.

Пусть и дальше солнце с ночью

Делят сутки меж собою,

А тебе желаю очень

Благ и крепкого здоровья!

***

Плачет дождь уже с утра,

И роняют клёны листья,

Пришла осени пора,

Согревают чай и письма.

Но особый нынче день,

Равноденствие настало.

Я желаю, чтоб к тебе

Счастье в двери постучало!

***

День сегодня равен ночи,

Скоро станет он короче,

Птицы к югу улетят,

И начнется листопад.

Но нисколько не грусти,

Что зима там впереди,

Лучше позови гостей,

Чтоб отметить праздник сей!

***

Лето кончилось нежданно,

Осень листья с веток рвёт.

И летят, и машут странно,

Листья жёлтые, как мёд.

В лужах небо тучи плавит,

Солнце — мутное пятно.

Между днём и ночью ставит,

Осень вечная "равно".

***

С Днем осеннего равноденствия! Скоро ночь стремительно начнет сокращаться, поэтому желаю тебе хорошенько выспаться, увидеть сладкий сон о белых яхтах и чудо-островах! А проснувшись, желаю исполнить всё задуманное и воплотить сны!

***

День осеннего равноденствия — это волшебный день, в который нужно наслаждаться жизнь по максимуму. Хочу пожелать в этот прекрасный день быть счастливым, здоровым и весёлым. Дари людям улыбку и положительные эмоции!

***

Поздравляю с Днём осеннего равноденствия. Пусть каждый день и каждая ночь этой осени оставят хороший отпечаток в нашей жизни. Будем счастливы!

***

Искренне поздравляю с особенным магическим праздником - Днём осеннего равноденствия От всего сердца хочу пожелать в этот гармоничный день получить от природы правильный душевный баланс и сохранить его на весь год!

Картинки с днем осеннего равноденствия

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