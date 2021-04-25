Этот день посвящен дочерям всех возрастов.

Сегодня в Украине отмечают неофициальный праздник День дочерей. Этот день продолжает череду "семейных" праздников, к которым относятся День отца, День матери, День сына и День братьев и сестер. Рождение дочери - это радостный и трогательный день для родителей. В этот день стоит поздравить с праздником всех дочерей вне зависимости от возраста и сказать им искренние слова благодарности.

Картинки и поздравления с Днем дочери

Тобі, моя доню, тобі

всі помисли наші та мрії.

І серце наше назавжди,

Любов, піклування, надії.

Рости, наша доню, рости

На радість, на щастя, на втіху.

Стежинку свою віднайди

І плач завжди тільки від сміху.

Доченька любимая моя,

Поздравляю с праздником тебя!

И желаю в жизни твоей личной

Чтобы было счастье безграничным!

Моя славная принцесса,

Радость, доченька моя.

Я хочу, чтоб только счастьем

Жизнь твоя была полна.

Чтобы ярко ты блистала,

Покоряла красотой.

И в карьере успевала,

Шла отважно за мечтой.

Будь здоровой, моя радость,

Жить желаю я в любви.

Чтобы только вдохновением

Были дни твои полны.

Будь счастливой и прекрасной,

Обожаемой всегда.

Чтобы в сердце твоем жили

Лишь любовь и доброта.

Моя девочка родная,

Будет все пусть у тебя.

Только лучшего желаю

Тебе, доченька моя.

Отведу все беды, слезы

Я молитвою своей.

Счастье бы только улыбалось

В жизни сказочной твоей!

Доченька любимая,

Светлый человек.

Будет пусть счастливым

Долгий женский век.

Если будет радостью

Жизнь твоя полна,

Значит не напрасно

Жизнь прошла моя.

Будь здорова, милая,

Оптимисткой будь.

Отметай не главное,

Выбирай лишь суть.

Прибежала кошечка

С самого утра:

Кто забыл про доченьку?

Хватит спать! Пора!

Милый ангел-доченька,

Радость моих дней,

Будь здорова, счастлива

И свети вдвойне!

Девочка любимая,

Спешу тебя поздравить.

Доченька — ты умница.

И нечего добавить.

Пусть и дальше для тебя

Дорога будет гладкой,

Успехи в чувствах и делах,

И в полном все порядке.

Найщиріші всі слова для тебе,

Доню моя рідна, чарівна!

Доля буде хай у тебе щедра,

Гарним обдаровує сповна!

Будь розумна, гарна і успішна,

Хай не сходить посмішка з лиця.

Радості, веселощів і сміху,

Кольоровим буде хай життя!

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Автор: Екатерина Пулатова