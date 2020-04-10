День братьев и сестер: яркие открытки и красивые поздравления с праздником
Ежегодно 10 апреля празднуют День братьев и сестер. Праздник был установлен, чтобы напомнить людям о семейных ценностях, построенных на любви, заботе и взаимном уважении между близкими людьми – ведь братья и сестры, после родителей, являются ближайшими родственниками.
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Праздник этот довольно молодой, но уже приобрел огромную популярность во многих странах мира.
День братьев и сестер – нелишний повод поздравить и пообщаться с дорогим человеком. Даже простой телефонный звонок, или смс могут быть очень важны и поднять настроение брату или сестре, где бы он или она не находились.
УНИАН собрал нежные открытки, а также милые и душевные пожелания в стихах и прозе с прекрасным праздником братьев и сестер.
День братьев и сестер: открытки и стихотворные поздравления
***
С днем брата и сестры,
Пусть будут крепки узы,
Их в сердце сохрани –
Светлее станет жизнь!
С днем брата и сестры!
***
Как хорошо, что у меня есть ты –
Родная кровь, надежная опора,
И каждый день молю я всех святых,
Чтобы между нами не случались ссоры.
И в этот день судьбе спасибо
За то, что ты живешь на свете этом.
Я редко говорю, но я люблю,
Люблю тебя, твои упреки и советы!
***
В день сестер и братьев
Крепких всем объятий,
Теплых отношений,
Радостных мгновений.
Жить без ссор старайтесь,
Чаще обнимайтесь,
Помощь предлагайте
И не предавайте.
***
Без братиков и сестричек
Жизнь была бы очень скучной,
Только они с самых пеленок
Рядом с нами неразлучно.
И поддержат, и помогут,
Их забота безгранична,
Будьте вы сохранены Богом,
Наши братья и сестрички!
***
Если есть сестра или брат,
Несказанно ты богат,
Значит, есть плечо родное,
Что поддержит в счастье, в горе.
Есть, кому доверить секрет,
Чьи всегда открыты двери,
Береги, цени с пеленок
Своих братьев и сестричек!
***
С днем братьев и сестер
Сердечно поздравляю,
Хранить в уздечке узы
Особые желаю.
Роднее нет по крови,
Чем брат или сестра.
Желаю понимания,
Терпения и добра.
***
Как прекрасно, что есть ты –
Человек очень близкий, родной.
Пусть осуществляются все мечты,
Знай, что я за тебя – горой!
С днем сестер и братьев тебя
Я хочу сегодня поздравить.
И пусть счастье, любовь и радость
Будут в твоей жизни править!
***
У кого есть братья, сестры,
Поздравляю от души!
Пусть звучат сегодня тосты
К родным с любовью поспешим!
Желаем вам и света, и тепла,
Добра и радости, и счастья,
Чтобы жизнь безоблачно текла,
Были отношения как в сказке!
Поздравления для братьев и сестер в прозе и рисунках
***
Поздравляю с Днем братьев и сестер. Желаю, чтобы с родным дорогим человеком никогда не было скучно, чтобы с ним можно было всегда поделиться и радостью, и личным переживаниям. Здоровья вам, взаимопонимания, совместных успехов и искренней гордости за победы друг друга.
***
Нет ничего крепче родственной связи. Желаю, чтобы с родным дорогим человеком никогда не было скучно, чтобы с ним можно было всегда поделиться и радостью, и личным переживаниям. Здоровья вам, взаимопонимания, совместных успехов и искренней гордости за победы друг друга.
***
Поздравляю с Днём братьев и сестёр. Желаю с кровинкой своей не ссориться, а как можно чаще встречаться за чашечкой душевного чая, устраивать весёлые посиделки и вечера доверия. Пусть в отношениях с дорогим человеком не будет преград в виде непонимания, пусть в любую минуту – будь то радость или грусть – родной человек всегда будет рядом.
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Поздравляю с Днем брата и сестры! Желаю всем добра, здоровья и душевного тепла. Желаю вам делить судьбу пополам и не познать в отношениях обман! Пусть чаще сводят вас семейные обстоятельства, и без всякой причины. Покоряйте вершины вместе успеха!