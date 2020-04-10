День братьев и сестер: яркие открытки и красивые поздравления с праздником

Искренние и милые поздравительные строчки для брата или сестры в стихах, прозе и картинках.

Ежегодно 10 апреля празднуют День братьев и сестер. Праздник был установлен, чтобы напомнить людям о семейных ценностях, построенных на любви, заботе и взаимном уважении между близкими людьми – ведь братья и сестры, после родителей, являются ближайшими родственниками.

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Праздник этот довольно молодой, но уже приобрел огромную популярность во многих странах мира.

День братьев и сестер – нелишний повод поздравить и пообщаться с дорогим человеком. Даже простой телефонный звонок, или смс могут быть очень важны и поднять настроение брату или сестре, где бы он или она не находились.

УНИАН собрал нежные открытки, а также милые и душевные пожелания в стихах и прозе с прекрасным праздником братьев и сестер.

День братьев и сестер: открытки и стихотворные поздравления

***

С днем брата и сестры,

Пусть будут крепки узы,

Их в сердце сохрани –

Светлее станет жизнь!

С днем брата и сестры!

***

Как хорошо, что у меня есть ты –

Родная кровь, надежная опора,

И каждый день молю я всех святых,

Чтобы между нами не случались ссоры.

И в этот день судьбе спасибо

За то, что ты живешь на свете этом.

Я редко говорю, но я люблю,

Люблю тебя, твои упреки и советы!

***

В день сестер и братьев

Крепких всем объятий,

Теплых отношений,

Радостных мгновений.

Жить без ссор старайтесь,

Чаще обнимайтесь,

Помощь предлагайте

И не предавайте.

***

Без братиков и сестричек

Жизнь была бы очень скучной,

Только они с самых пеленок

Рядом с нами неразлучно.

И поддержат, и помогут,

Их забота безгранична,

Будьте вы сохранены Богом,

Наши братья и сестрички!

***

Если есть сестра или брат,

Несказанно ты богат,

Значит, есть плечо родное,

Что поддержит в счастье, в горе.

Есть, кому доверить секрет,

Чьи всегда открыты двери,

Береги, цени с пеленок

Своих братьев и сестричек!

***

С днем братьев и сестер

Сердечно поздравляю,

Хранить в уздечке узы

Особые желаю.

Роднее нет по крови,

Чем брат или сестра.

Желаю понимания,

Терпения и добра.

***

Как прекрасно, что есть ты –

Человек очень близкий, родной.

Пусть осуществляются все мечты,

Знай, что я за тебя – горой!

С днем сестер и братьев тебя

Я хочу сегодня поздравить.

И пусть счастье, любовь и радость

Будут в твоей жизни править!

***

У кого есть братья, сестры,

Поздравляю от души!

Пусть звучат сегодня тосты

К родным с любовью поспешим!

Желаем вам и света, и тепла,

Добра и радости, и счастья,

Чтобы жизнь безоблачно текла,

Были отношения как в сказке!

Поздравления для братьев и сестер в прозе и рисунках

***

Поздравляю с Днем братьев и сестер. Желаю, чтобы с родным дорогим человеком никогда не было скучно, чтобы с ним можно было всегда поделиться и радостью, и личным переживаниям. Здоровья вам, взаимопонимания, совместных успехов и искренней гордости за победы друг друга.

***

Нет ничего крепче родственной связи. Желаю, чтобы с родным дорогим человеком никогда не было скучно, чтобы с ним можно было всегда поделиться и радостью, и личным переживаниям. Здоровья вам, взаимопонимания, совместных успехов и искренней гордости за победы друг друга.

***

Поздравляю с Днём братьев и сестёр. Желаю с кровинкой своей не ссориться, а как можно чаще встречаться за чашечкой душевного чая, устраивать весёлые посиделки и вечера доверия. Пусть в отношениях с дорогим человеком не будет преград в виде непонимания, пусть в любую минуту – будь то радость или грусть – родной человек всегда будет рядом.

***

Поздравляю с Днем брата и сестры! Желаю всем добра, здоровья и душевного тепла. Желаю вам делить судьбу пополам и не познать в отношениях обман! Пусть чаще сводят вас семейные обстоятельства, и без всякой причины. Покоряйте вершины вместе успеха!