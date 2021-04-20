Сегодня стоит поздравить с Днем ангела всех мужчин по имени Даниил.

Сегодня православная церковь чтит память архимандрита Даниила Переяславского. Он провел жизнь в иноческих подвигах и имел дар исцеления молитвой. В этот день стоит поздравить с именами всех обладателей этого имени. Значение имени Даниил с древнееврейского - "Бог мой судья". Это жизнерадостный и требовательный мужчина с отличным чувством юмора.

Поздравления с Днем ангела Даниила

Даниил, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Тебе желаю, Даниил,

Во всем удачи, вдохновения,

Здоровья крепкого и сил!

Пусть ярким будет настроение!

Желаю, Даня, счастья много,

Любви взаимной навсегда!

Пускай ведет тебя дорога

Туда, где спрятана мечта!

Данил, тебя я поздравляю,

Ведь твой День ангела пришел,

И от души тебе желаю,

Чтоб жил счастливо, хорошо.

Чтобы друзья тебя, ценили,

Чтобы удача в гости шла,

Стороной беды обходили,

И чтоб на лад шли все дела!

Я от души хочу сказать,

Что счастья я тебе желаю,

И в именины — процветать,

Проблем и горестей не зная,

Пускай везение придет,

И, Даниил, пусть будет счастье!

Пускай всегда тебе везет!

Любви тебе, добра и страсти!

Тебе желаю, Даниил,

Как можно чаще улыбаться,

Чтоб было в жизни много сил,

И никогда не волноваться.

И именины провести

Желаю весело и классно,

Скорее счастья обрести,

И не грусти, прошу, напрасно!

С Днем Ангела! Нежнее облаков

Спустился с неба добрый, теплый праздник.

С Днем Ангела, Даниил, твой дом

Всегда пусть будет тепел, будет счастлив!

Спокоен, незлопамятен, неспешен —

Ты, Даниил, во многом стал примером.

Пускай твой путь становится успешней,

И в счастье лишь пускай не будет меры!

Поздравляю, Даниил! Желаю быть всегда счастливым, бодрым и улыбающимся. Пусть родные всегда будут рядом, чтобы поговорить, выслушать и дать совет, а друзья помогут и поддержат!

С праздником, Даниил! Пусть Бог твою судьбу определит как наиболее удачную и благополучную. Пусть счастье и радость в твою обитель входят ежедневно, пусть это будет твоей заслугой. Желаю хранить в сердце стремление быть лучшим!

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Автор: Екатерина Пулатова