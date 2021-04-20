Сегодня православная церковь чтит память архимандрита Даниила Переяславского. Он провел жизнь в иноческих подвигах и имел дар исцеления молитвой. В этот день стоит поздравить с именами всех обладателей этого имени. Значение имени Даниил с древнееврейского - "Бог мой судья". Это жизнерадостный и требовательный мужчина с отличным чувством юмора.
Поздравления с Днем ангела Даниила
Даниил, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Тебе желаю, Даниил,
Во всем удачи, вдохновения,
Здоровья крепкого и сил!
Пусть ярким будет настроение!
Желаю, Даня, счастья много,
Любви взаимной навсегда!
Пускай ведет тебя дорога
Туда, где спрятана мечта!
Данил, тебя я поздравляю,
Ведь твой День ангела пришел,
И от души тебе желаю,
Чтоб жил счастливо, хорошо.
Чтобы друзья тебя, ценили,
Чтобы удача в гости шла,
Стороной беды обходили,
И чтоб на лад шли все дела!
Я от души хочу сказать,
Что счастья я тебе желаю,
И в именины — процветать,
Проблем и горестей не зная,
Пускай везение придет,
И, Даниил, пусть будет счастье!
Пускай всегда тебе везет!
Любви тебе, добра и страсти!
Тебе желаю, Даниил,
Как можно чаще улыбаться,
Чтоб было в жизни много сил,
И никогда не волноваться.
И именины провести
Желаю весело и классно,
Скорее счастья обрести,
И не грусти, прошу, напрасно!
С Днем Ангела! Нежнее облаков
Спустился с неба добрый, теплый праздник.
С Днем Ангела, Даниил, твой дом
Всегда пусть будет тепел, будет счастлив!
Спокоен, незлопамятен, неспешен —
Ты, Даниил, во многом стал примером.
Пускай твой путь становится успешней,
И в счастье лишь пускай не будет меры!
Поздравляю, Даниил! Желаю быть всегда счастливым, бодрым и улыбающимся. Пусть родные всегда будут рядом, чтобы поговорить, выслушать и дать совет, а друзья помогут и поддержат!
С праздником, Даниил! Пусть Бог твою судьбу определит как наиболее удачную и благополучную. Пусть счастье и радость в твою обитель входят ежедневно, пусть это будет твоей заслугой. Желаю хранить в сердце стремление быть лучшим!
Вам также может быть интересно:
- Религиозные праздники в апреле: православный календарь на месяц
- Вербное воскресенье 2021: когда празднуем, обычаи и приметы дня
- Украинцы получат дополнительные выходные в мае: когда и как будем отдыхать
- Страстная пятница 2021: дата праздника, главные запреты и приметы
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram