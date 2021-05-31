Сегодня празднуют свой день все обладательницы светлых волос.

Сегодня отмечают свой праздник все белокурые представительницы прекрасного пола. 31 мая празднуется Международный день блондинок. Цель этого дня - не только угодить светловолосым девушкам, но и обратить внимание на несправедливые стереотипы о блондинках. Считается, что натуральных блондинок и блондинов в мире не более 1,5% населения Земли.

История Дня блондинок

Существует несколько версий создания праздника. По одной теории, инициаторами создания праздника выступили американские юристки, которые сталкивались с насмешками и предрассудками из-за светлого цвета волос. Первое праздничное шествие прошло в 2001 году. В 2003 году Международная ассоциация блондинок предложила ЮНЕСКО учредить праздник.

По другой версии, праздник возник после успеха фильма "Блондинка в законе", в котором главная героиня вопреки всем стереотипам о блондинках спешно закончила Гарвард. Фильм вышел в прокат в 2001 году.

Поздравления с Днем блондинок

Хотим поздравить с днем блондинок

Сегодня белокурых дам,

Любви желаем и успехов,

Блондинки, в этот день всем вам.

Блондинка — это не призванье,

А состояние души,

Мы вам удачи пожелаем,

Ах, до чего ж вы хороши!

Поздравляю с днем блондинок

И хочу тебе сказать,

Чтобы цвет волос, красотка,

Ты не вздумала менять.

Пусть струится локон светлый,

Дарит платина удачу,

Цвет твоих прекрасных кудрей

Справится с любой задачей.

Весь мир сегодня для блондинок,

Им всё теперь разрешено!

Побольше было чтоб искринок

В глазах! Вы слаще, чем вино!

Вы женщины, каких так мало,

Природа праздник создала!

В вас и призыв и вызов тайный,

Такие, девушки, дела!

Блондинки, милые, примите поздравленье!

Собой Вы излучаете волшебный свет.

Пусть никогда Вас не покинет вдохновенье,

Сопровождает счастье много лет.

Пускай успех, конечно, будет рядом,

Веселье не покинет никогда.

Пьяните Вы одним лишь взглядом,

Так пусть же будет так всегда.

День блондинок отмечают

Все блондинки на Земле,

С ними люди не скучают,

Хорошо — они везде.

Дружно делятся секретом,

О покупках говорят,

Кто, когда, что видел где-то,

Становись, блондинки, в ряд.

Всех белокурых красавиц поздравляю с Днем блондинки! Желаю, чтобы стереотипы вас не касались. Чтобы золото волос очаровывало и манило своими переливами и оттенками. Чтобы счастье отражалось в горящих глазах. Будьте вечно молоды и бесподобно красивы!

***

Поздравляю с Днём блондинок. Желаю всегда оставаться ярким солнышком, белой полосой в жизни близких людей, яркой удачей и доброй надеждой. Желаю быть искренне любимой и неподражаемой.

***

Всех красавиц белокурых поздравляем с чудесным днем, когда солнечные блики, играя на волосах, зажгут искорки в ваших глазах. Желаем, чтобы на вас всегда обращали внимание, чтобы ценили вас не за цвет волос, а за оптимизм, жизнерадостность и прекрасный характер.

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Автор: Екатерина Пулатова