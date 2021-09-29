Лучшие и искренние поздравления с именинами Людмилы для прекрасных обладательниц этого имени.

Ежегодно 29 сентября свой День ангела празднуют все представительницы прекрасного пола, названные прекрасным именем Людмила.

Согласно православному календарю в эти дни вспоминаются княгиня Людмила Чешская (в ее правление произошло распространение христианства на территории Чехии) и российская священнослужительница Людмила Петрова (за отказ поддержать атеизм ее расстреляли в 1937 году).

Имя Людмила означает "милая людям". Обладательница этого имени имеет импульсивный, жесткий характер. Она не любит рутину и очень избирательна к мужчинам.

УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем ангела Людмилы в стихах и прозе, а также в красивых картинках и открытках.

С Днем Людмилы - поздравительные стихи и открытки

Людмила, будь такой всегда:

Очаровательной, красивой,

Прекрасной женщиной, конечно,

И человеком очень милым!

Пусть солнце прячется в улыбке,

А звезды освещают путь,

Любовь отметит все поступки,

Во всех делах успехи ждут!

***

Поздравляю, Людочка, с душою!

Окружит пусть радуга любви,

Пусть в душе искрится все покоем,

Потихоньку исполняются мечты.

Счастье пусть степенно украшает

Кружевным вязанием тепла.

Жизнь пусть ярко расцветает,

В ней все будет только для тебя.

***

Желаю тебе, Людмила,

Триллионы позитива

Море солнца и удачи

Чтоб легко решать задачи

Производственные наши.

Чтобы жизнь была, как в сказке:

Без обманов и тревог.

В вашу честь в Ваш славный праздник

Наш прочтите поздравок.

***

Ах, эта сказочная Люда!

Я никогда ей не забуду

Былого множества улыбок

По только лишь ее вине.

Поздравлю дорогую Люду.

Ведь Люда — это просто чудо.

И лучшей в мире, чем Людмила,

Не будет, не было и нет...

***

Люда, Людочка, Людмила,

Будь всегда такой же милой.

А любая чтоб мечта

Воплощалась в два щелчка.

Чтоб жила всегда в достатке,

Со стабильною зарплаткой.

Чтобы море позитива

Жизнь несла тебе, Людмила!

Вовсе чтобы не скучала,

Про родных не забывала.

В гараже чтоб — иномарка,

Ну а жизнь — всегда в порядке.

***

Людмила, твое имя столь прекрасно

И его гордость только тебе подвластна.

Твой облик и сердце — все так совершенно

И удача к тебе прклонна непременно.

Пусть годы льются даже, как вода,

Но ты такой останешься всегда!

Поздравления с Днем Людмилы в прозе и картинках

Читайте такжеКак поздравить женщину с днем рождения: красивые стихи и картинкиЛюдочка, с праздником! Желаю тебе быть сногсшибательной, роскошной и невероятно везучей! Пускай все у тебя получается, как задумано. Пусть встречаются нужные люди в нужное время. Желаю найти своего мужчину и построить крепкие отношения!

***

Поздравляю, Людмила и от души желаю здоровья, радости, всех добрых благ и мира. Лучезарная, Юркая, Добрая, Манящая, Искренняя, Ласковая, Ангельски красивая, — будь всегда особенной и удивительной, счастливой и любимой!

***

Очаровательную Людмилу хочу поздравить с днем рождения! Пожелаю я тебе заботится о будущем, наслаждаться настоящим, помнить прошлое, но жить сегодняшним днем! Пусть твой жизненный путеводитель найдет свой точный и правильный маршрут!

***

Пускай у тебя, Людмила, глаза всегда блестят от счастья, словно звезды, а улыбка лучезарно сияет, даря всем заряд позитива! Пускай в твоей душе царят мир и гармония! Желаю тебе исполнения всех мечтаний, огромных успехов и повседневных чудес!

Автор: Виолетта Орлова