Ежегодно 29 сентября свой День ангела празднуют все представительницы прекрасного пола, названные прекрасным именем Людмила.
Согласно православному календарю в эти дни вспоминаются княгиня Людмила Чешская (в ее правление произошло распространение христианства на территории Чехии) и российская священнослужительница Людмила Петрова (за отказ поддержать атеизм ее расстреляли в 1937 году).
Имя Людмила означает "милая людям". Обладательница этого имени имеет импульсивный, жесткий характер. Она не любит рутину и очень избирательна к мужчинам.
УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем ангела Людмилы в стихах и прозе, а также в красивых картинках и открытках.
С Днем Людмилы - поздравительные стихи и открытки
Людмила, будь такой всегда:
Очаровательной, красивой,
Прекрасной женщиной, конечно,
И человеком очень милым!
Пусть солнце прячется в улыбке,
А звезды освещают путь,
Любовь отметит все поступки,
Во всех делах успехи ждут!
***
Поздравляю, Людочка, с душою!
Окружит пусть радуга любви,
Пусть в душе искрится все покоем,
Потихоньку исполняются мечты.
Счастье пусть степенно украшает
Кружевным вязанием тепла.
Жизнь пусть ярко расцветает,
В ней все будет только для тебя.
***
Желаю тебе, Людмила,
Триллионы позитива
Море солнца и удачи
Чтоб легко решать задачи
Производственные наши.
Чтобы жизнь была, как в сказке:
Без обманов и тревог.
В вашу честь в Ваш славный праздник
Наш прочтите поздравок.
***
Ах, эта сказочная Люда!
Я никогда ей не забуду
Былого множества улыбок
По только лишь ее вине.
Поздравлю дорогую Люду.
Ведь Люда — это просто чудо.
И лучшей в мире, чем Людмила,
Не будет, не было и нет...
***
Люда, Людочка, Людмила,
Будь всегда такой же милой.
А любая чтоб мечта
Воплощалась в два щелчка.
Чтоб жила всегда в достатке,
Со стабильною зарплаткой.
Чтобы море позитива
Жизнь несла тебе, Людмила!
Вовсе чтобы не скучала,
Про родных не забывала.
В гараже чтоб — иномарка,
Ну а жизнь — всегда в порядке.
***
Людмила, твое имя столь прекрасно
И его гордость только тебе подвластна.
Твой облик и сердце — все так совершенно
И удача к тебе прклонна непременно.
Пусть годы льются даже, как вода,
Но ты такой останешься всегда!
Поздравления с Днем Людмилы в прозе и картинках
Читайте такжеКак поздравить женщину с днем рождения: красивые стихи и картинкиЛюдочка, с праздником! Желаю тебе быть сногсшибательной, роскошной и невероятно везучей! Пускай все у тебя получается, как задумано. Пусть встречаются нужные люди в нужное время. Желаю найти своего мужчину и построить крепкие отношения!
***
Поздравляю, Людмила и от души желаю здоровья, радости, всех добрых благ и мира. Лучезарная, Юркая, Добрая, Манящая, Искренняя, Ласковая, Ангельски красивая, — будь всегда особенной и удивительной, счастливой и любимой!
***
Очаровательную Людмилу хочу поздравить с днем рождения! Пожелаю я тебе заботится о будущем, наслаждаться настоящим, помнить прошлое, но жить сегодняшним днем! Пусть твой жизненный путеводитель найдет свой точный и правильный маршрут!
***
Пускай у тебя, Людмила, глаза всегда блестят от счастья, словно звезды, а улыбка лучезарно сияет, даря всем заряд позитива! Пускай в твоей душе царят мир и гармония! Желаю тебе исполнения всех мечтаний, огромных успехов и повседневных чудес!