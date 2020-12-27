Второй зимний месяц богат на праздники, среди которых, в частности, можно выделить Рождество и День Соборности Украины.

Первый месяц нового года всегда очень ожидаемый. Январь традиционно насыщен разнообразными праздниками как религиозными, так и государственными.

Читайте такжеМузыка для новогоднего настроения: подборка лучших праздничных песенТак, второй месяц зимы начинается чередой новогодне-рождественских праздников, которые подарят несколько дополнительных дней для отдыха. Самым большим религиозным праздником является Рождество Христово, которое христиане восточного обряда празднуют 7 января.

В январе Украина также будет отмечать один из важнейших государственных праздников, роль которого в истории страны трудно переоценить. Речь идет о Дне соборности, который символизирует единство. Именно в этот день деятелями УНР и ЗУНР в 1919 году был провозглашен Акт Воссоединения.

Кроме того, в январе будет отмечаться День Автономной Республики Крым. Ведь 20 января 1991 года на территории полуострова Крым состоялся законный референдум, итоги которого стали основой для создания Автономной Республики Крым в составе Украины

Праздники и памятные даты в январе 2021 года

1 января - Новый год, Всемирный день мира

- Новый год, Всемирный день мира 6 января – Сочельник

– Сочельник 7 января – Рождество Христово

– 8 января - День метро

- День метро 11 января - Всемирный день "спасибо"

- Всемирный день "спасибо" 14 января - Старый Новый год

- Старый Новый год 17 января - Всемирный день снега

- Всемирный день снега 19 января - Крещение Господне

20 января - День Автономной Республики Крым

- День Автономной Республики Крым 21 января - Международный день объятий

- Международный день объятий 22 января – День Соборности Украины

– 25 января - День студентов (Татьянин день)

- День студентов (Татьянин день) 26 января - Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины

- Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста

- Международный день памяти жертв Холокоста 28 января – День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины

– День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины 29 января – День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны, День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны

– День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны, День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны 30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины

– День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины 31 января – Всемирный день ювелира

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Автор: Алина Вишневская