Первый месяц нового года всегда очень ожидаемый. Январь традиционно насыщен разнообразными праздниками как религиозными, так и государственными.
Читайте такжеМузыка для новогоднего настроения: подборка лучших праздничных песенТак, второй месяц зимы начинается чередой новогодне-рождественских праздников, которые подарят несколько дополнительных дней для отдыха. Самым большим религиозным праздником является Рождество Христово, которое христиане восточного обряда празднуют 7 января.
В январе Украина также будет отмечать один из важнейших государственных праздников, роль которого в истории страны трудно переоценить. Речь идет о Дне соборности, который символизирует единство. Именно в этот день деятелями УНР и ЗУНР в 1919 году был провозглашен Акт Воссоединения.
Кроме того, в январе будет отмечаться День Автономной Республики Крым. Ведь 20 января 1991 года на территории полуострова Крым состоялся законный референдум, итоги которого стали основой для создания Автономной Республики Крым в составе Украины
Праздники и памятные даты в январе 2021 года
- 1 января - Новый год, Всемирный день мира
- 6 января – Сочельник
- 7 января – Рождество Христово
- 8 января - День метро
- 11 января - Всемирный день "спасибо"
- 14 января - Старый Новый год
- 17 января - Всемирный день снега
- 19 января - Крещение Господне
- 20 января - День Автономной Республики Крым
- 21 января - Международный день объятий
- 22 января – День Соборности Украины
- 25 января - День студентов (Татьянин день)
- 26 января - Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины
- 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
- 28 января – День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины
- 29 января – День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны, День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны
- 30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины
- 31 января – Всемирный день ювелира
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