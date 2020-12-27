Праздники в январе 2021 года / фото ua.depositphotos.com

Первый месяц нового года всегда очень ожидаемый. Январь традиционно насыщен разнообразными праздниками как религиозными, так и государственными.

Читайте такжеМузыка для новогоднего настроения: подборка лучших праздничных песенТак, второй месяц зимы начинается чередой новогодне-рождественских праздников, которые подарят несколько дополнительных дней для отдыха. Самым большим религиозным праздником является Рождество Христово, которое христиане восточного обряда празднуют 7 января.

В январе Украина также будет отмечать один из важнейших государственных праздников, роль которого в истории страны трудно переоценить. Речь идет о Дне соборности, который символизирует единство. Именно в этот день деятелями УНР и ЗУНР в 1919 году был провозглашен Акт Воссоединения.

Кроме того, в январе будет отмечаться День Автономной Республики Крым. Ведь 20 января 1991 года на территории полуострова Крым состоялся законный референдум, итоги которого стали основой для создания Автономной Республики Крым в составе Украины

Праздники и памятные даты в январе 2021 года

  • 1 января - Новый год, Всемирный день мира
  • 6 января – Сочельник
  • 7 январяРождество Христово
  • 8 января - День метро
  • 11 января - Всемирный день "спасибо"
  • 14 января - Старый Новый год
  • 17 января - Всемирный день снега
  • 19 января - Крещение Господне
Праздничные даты в январе 2021 / фото REUTERS
  • 20 января - День Автономной Республики Крым
  • 21 января - Международный день объятий
  • 22 январяДень Соборности Украины
  • 25 января - День студентов (Татьянин день)
  • 26 января - Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины
  • 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
  • 28 января – День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины
  • 29 января – День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны, День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны
  • 30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины
  • 31 января – Всемирный день ювелира
Календарь праздничных дней на январь 2021 / фото kalendari.co.ua

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Автор: Алина Вишневская