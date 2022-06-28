Второй месяц лета принесет гражданам Украины множество праздников. Учитывая то, что президент Владимир Зеленский продлил военное положение до 25 августа, изменились и законы, регулирующие право граждан страны на отдых в связи с праздниками.
УНИАН расскажет, как Украины отдыхает в июле 2022 года и что отмечает в условиях войны.
Выходные в июле 2022 - график
В июле в нашей стране не будет никаких значимых государственных и православных праздников, а это наводит на мысль о том, что дополнительных выходных тоже не предвидится. Из-за войны пришлось пересмотреть и норму закона, согласно которой если праздник выпадает на выходной день, то следующий рабочий тоже становится выходным.
Сейчас рабочий график украинцев на июль выглядит следующим образом:
Рабочие дни: 1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29.
Выходные дни: 2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 30-31.
С сокращенными рабочими днями ситуация также безрадостная - из-за военного вторжения России на территорию нашей страны норма трудовых часов остается прежней и не меняется вне зависимости от наличия или отсутствия какого-либо праздника.
Праздники в июле 2022 - календарь
1 июля - День архитектуры Украины, День государственного регистратора.
2 июля - День налоговика Украины.
3 июля - День Военно-морских Сил Украины.
4 июля - День судебного эксперта.
6 июля - День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, Всемирный день поцелуя.
7 июля - День работника природно-заповедного дела, Ивана Купала
10 июля - День рыбака.
11 июля - Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада.
12 июля - Всемирный день бортпроводника, День фотографа.
16 июля - День бухгалтера.
17 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
20 июля - Международный день торта.
28 июля - День Украинской Государственности, Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста.
29 июля - День системного администратора.
30 июля - Международный день дружбы.
31 июля - День работников торговли, День флота Украины.