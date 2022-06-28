Как выглядит производственный календарь 2022 на июль и удастся ли украинцам отдохнуть больше положенного - узнайте в материале УНИАН.

Второй месяц лета принесет гражданам Украины множество праздников. Учитывая то, что президент Владимир Зеленский продлил военное положение до 25 августа, изменились и законы, регулирующие право граждан страны на отдых в связи с праздниками.

УНИАН расскажет, как Украины отдыхает в июле 2022 года и что отмечает в условиях войны.

Выходные в июле 2022 - график

В июле в нашей стране не будет никаких значимых государственных и православных праздников, а это наводит на мысль о том, что дополнительных выходных тоже не предвидится. Из-за войны пришлось пересмотреть и норму закона, согласно которой если праздник выпадает на выходной день, то следующий рабочий тоже становится выходным.

Сейчас рабочий график украинцев на июль выглядит следующим образом:

Рабочие дни: 1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29.

Выходные дни: 2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 30-31.

С сокращенными рабочими днями ситуация также безрадостная - из-за военного вторжения России на территорию нашей страны норма трудовых часов остается прежней и не меняется вне зависимости от наличия или отсутствия какого-либо праздника.

Праздники в июле 2022 - календарь

1 июля - День архитектуры Украины, День государственного регистратора.

2 июля - День налоговика Украины.

3 июля - День Военно-морских Сил Украины.

4 июля - День судебного эксперта.

6 июля - День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, Всемирный день поцелуя.

7 июля - День работника природно-заповедного дела, Ивана Купала

10 июля - День рыбака.

11 июля - Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада.

12 июля - Всемирный день бортпроводника, День фотографа.

16 июля - День бухгалтера.

17 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

20 июля - Международный день торта.

28 июля - День Украинской Государственности, Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста.

29 июля - День системного администратора.

30 июля - Международный день дружбы.

31 июля - День работников торговли, День флота Украины.

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