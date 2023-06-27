Рассказываем, когда отмечают День рыбака - международный и в Украине.

Всемирный день рыболовства, праздник профессионалов и любителей в сфере рыбной ловли, отмечают ежегодно 27 июня с 1985 года.

Такое решение было принято на Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, чтобы подчеркнуть важность этого вида деятельности, обеспечивающего работой около 60 миллионов человек.

Этот праздник посвящен предпринимателям, инспекторам, экипажам рыболовецких судов и другим работникам рыбного хозяйства. Однако международный день рыбака отмечают не только профессионалы, а и просто любители посидеть с удочкой у реки.

Видео дня

Ведь рыбная ловля - не только промысел, а и чрезвычайно популярное во всем мире и самое распространенное хобби, одно из массовых увлечений человечества. Только в Украине насчитываются миллионы рыболовов-любителей и с каждым годом их количество растет.

Когда в Украине День рыбака - история праздника

Профессиональный праздник День рыбака был установлен в Украине указом президента № 464/95 от 22 июня 1995 года. Согласно документу, профессиональный День рыбака Украина отмечает каждый год во второе воскресенье июля. В этом году это - 9 июля.

В честь профессионального праздника работников рыбного хозяйства и рыбаков проводятся ярмарки, соревнования по рыбной ловле, обучающие семинары и другие мероприятия.

Отмечание этого праздника - еще и хороший повод напомнить об ответственном использовании водных биоресурсов, природные запасы которых уменьшаются с каждым годом. Поэтому не забывайте о бережном отношении к обитателям водоемов.

Приветствуем всех рыболовов с международным праздником и желаем им хороших уловов!

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