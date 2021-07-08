8 июля - 189-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 176 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 25 июня Юлианского календаря.

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Памятные даты 8 июля, годовщины и события

В 52 году до н. э. - принятая дата основания Парижа.

В 1796 году государственный департамент США выдал первый паспорт гражданина США.

В 1901 году во Франции было введено ограничение скорости движения автомобилей в городах - 10 км/ч.

8 июля 2011 года состоялся последний старт американского шаттла "Атлантис" по программе "Space Shuttle".

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеПраздники и выходные в июле 2021: будут ли дополнительные каникулыПравославная церковь 8 июля чтит память святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака. Принято молиться им о семейном благополучии.

Что сегодня нельзя делать

За рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит.

Приметы на 8 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

жаркий день – тепло продержится еще 40 дней, после чего начнется осенняя погода;

засуха - не ждите грибов до самой осени.

Именины 8 июля

Именины у Давида, Петра, Дениса, Василия и Семена.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева