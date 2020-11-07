В этом месяце будет несколько больших христианских праздников, а также начнется Рождественский пост.

В третий месяц осени православные христиане отмечают несколько значительных праздников и важных дат.

Читайте такжеВыходные в ноябре: когда и сколько будут отдыхать украинцыТак, на ноябрь приходятся такие большие церковные праздники, как Казанской иконы Божией Матери и Собор Архистратига Михаила.

Традиционно в этом месяце также начинается многодневный Рождественский пост. В этот пост православные христиане войдут в конце ноября, закончится он уже в 2021 году – в канун Рождества Христова.

В течение третьего месяца осени есть много разных поводов для празднований, ведь каждый день церковь чтит того или иного святого.

Православный церковный календарь на ноябрь 2020 года подскажет, когда и какие религиозные праздники будут отмечаться в этом месяце.

Православные праздники в ноябре 2020: календарь

1 ноября - перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского; день памяти пророка Иоиля; мученика Уара Египетского и с ним семи учителей христианских

- перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского; день памяти пророка Иоиля; мученика Уара Египетского и с ним семи учителей христианских 2 ноября - преподобного Гавриила Самтаврийского, архимандрита; великомученика Артемия Антиохийского; праведного отрока Артемия Веркольского

- преподобного Гавриила Самтаврийского, архимандрита; великомученика Артемия Антиохийского; праведного отрока Артемия Веркольского 3 ноября - преподобного Илариона Великого; перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского

- преподобного Илариона Великого; перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского 4 ноября - празднование Казанской иконы Божией Матери; день памяти равноапостольного Аверкия чудотворца; семи отроков, иже во Ефесе: свв. Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Ексакустодиана (Константина) и Иоанна; празднование иконы Божией Матери неожиданная радость

- празднование Казанской иконы Божией Матери; день памяти равноапостольного Аверкия чудотворца; семи отроков, иже во Ефесе: свв. Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Ексакустодиана (Константина) и Иоанна; празднование иконы Божией Матери неожиданная радость 5 ноября - апостола Иакова, брата Господня по плоти; блаженного Иакова Боровицкого, Новгородского чудотворца (перенесение мощей)

6 ноября - иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"; преподобного Зосимы Верховского; мученика Арефы и с ним 4299 мучеников

- иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"; преподобного Зосимы Верховского; мученика Арефы и с ним 4299 мучеников 7 ноября - Димитровская поминальная суббота; мучеников Маркияна и Мартирия, нотариев Константинопольских; празднование Валкурийской иконы Божией Матери

- Димитровская поминальная суббота; мучеников Маркияна и Мартирия, нотариев Константинопольских; празднование Валкурийской иконы Божией Матери 8 ноября - великомученика Димитрия Солунского; воспоминание великого и страшного землетрясения, бывшего в Царьграде

- великомученика Димитрия Солунского; воспоминание великого и страшного землетрясения, бывшего в Царьграде 9 ноября - мученика Нестора Солунского

- мученика Нестора Солунского 10 ноября - Параскева Пятница - день памяти мученицы Параскевы, именуемой Пятницей; святителя Арсения Первого архиепископа Сербского; преподобного Иова, игумена Почаевского; святителя Димитрия, митрополита Ростовского

- Параскева Пятница - день памяти мученицы Параскевы, именуемой Пятницей; святителя Арсения Первого архиепископа Сербского; преподобного Иова, игумена Почаевского; святителя Димитрия, митрополита Ростовского 11 ноября - преподобного Оврамия, архимандрита Ростовского; преподобного Авраамия Затворника, пресвитера и блаженной Марии, племянницы его; преподобномученицы Анастасии Римляныни

- преподобного Оврамия, архимандрита Ростовского; преподобного Авраамия Затворника, пресвитера и блаженной Марии, племянницы его; преподобномученицы Анастасии Римляныни 12 ноября - священномученика Зиновия и мученицы Зиновии; Озерянской иконы Божией Матери

- священномученика Зиновия и мученицы Зиновии; Озерянской иконы Божией Матери 13 ноября - мученика Епимаха Александрийского; апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула

- мученика Епимаха Александрийского; апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула 14 ноября - бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана и матери их преподобной Феодотии

- бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана и матери их преподобной Феодотии 15 ноября - мучеников Акиндина, Пигаса, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними; празднование "Одигитрия" Шуйской иконы Божией Матери

- мучеников Акиндина, Пигаса, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними; празднование "Одигитрия" Шуйской иконы Божией Матери 16 ноября - мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона; обновление храма великомученика Георгия Победоносца в Лидде

- мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона; обновление храма великомученика Георгия Победоносца в Лидде 17 ноября - преподобного Иоанникия Великого; священномучеников Никандра и Ермея

- преподобного Иоанникия Великого; священномучеников Никандра и Ермея 18 ноября - святителя Ионы, архиепископа Новгородского; мученика Галактиона и мученицы Епистимии; святителя Тихона Белавина, патриарха Московского и всея Руси

- святителя Ионы, архиепископа Новгородского; мученика Галактиона и мученицы Епистимии; святителя Тихона Белавина, патриарха Московского и всея Руси 19 ноября - святителя Павла Первого, патриарха Константинопольского, исповедника; преставление преподобного Варлаама Хутынского

20 ноября - преподобного Лазаря Галисийского; мучеников Ієрона, Ісихія, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, Каллиника, Феагена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфа, Феодула, Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, Максимиана, Дукития, Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикя, Аникиты, Фемелия, Евтихия, Илариона, Диодота и Аммонита, в Мелитине пострадавших

- преподобного Лазаря Галисийского; мучеников Ієрона, Ісихія, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, Каллиника, Феагена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфа, Феодула, Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, Максимиана, Дукития, Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикя, Аникиты, Фемелия, Евтихия, Илариона, Диодота и Аммонита, в Мелитине пострадавших 21 ноября - Собор Архистратига Михаила и других небесных Сил бесплотных

- Собор Архистратига Михаила и других небесных Сил бесплотных 22 ноября - мучеников Онисифора и Порфирия; преподобной Матроны Константинопольской; преподобной Феоктисты Паросской; иконы Божией Матери "Скоропослушница"

- мучеников Онисифора и Порфирия; преподобной Матроны Константинопольской; преподобной Феоктисты Паросской; иконы Божией Матери "Скоропослушница" 23 ноября - апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия

- апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия 24 ноября - великомученика Мины Котуанского (Фригийского); мученика Викентия Августопольского (Сарагоского), диакона; блаженного Максима, Христа раде юродивого, Московского чудотворца; мученика Виктора и мученицы Стефаниды; Иверской Монреальской, Мироточивой иконы Божией Матери

- великомученика Мины Котуанского (Фригийского); мученика Викентия Августопольского (Сарагоского), диакона; блаженного Максима, Христа раде юродивого, Московского чудотворца; мученика Виктора и мученицы Стефаниды; Иверской Монреальской, Мироточивой иконы Божией Матери 25 ноября - святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского; преподобного Нила Постника; день памяти преподобного Нила Мироточивого; иконы Божией Матери "Милостивая"

- святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского; преподобного Нила Постника; день памяти преподобного Нила Мироточивого; иконы Божией Матери "Милостивая" 26 ноября - святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского

- святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского 27 ноября - заговенье на Рождественский (Филиппов) пост (мясопуст); апостола Филиппа

- заговенье на Рождественский (Филиппов) пост (мясопуст); апостола Филиппа 28 ноября - начало Рождественского поста; мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива; преподобного Паисия Величковского; празднование икон Божией Матери Купятицкая, Благоуханный цвет

- начало Рождественского поста; мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива; преподобного Паисия Величковского; празднование икон Божией Матери Купятицкая, Благоуханный цвет 29 ноября - апостола и евангелиста Матфея

- апостола и евангелиста Матфея 30 ноября - Святителя Григория чудотворца; преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия; иконы Божией Матери "Елеоточивая".

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Автор: Алина Вишневская