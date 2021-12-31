Православный календарь 2022 на каждый день для верующих христиан - в материале УНИАН.

В январе православные верующие отметят несколько важных религиозных событий, например: Рождество Христово, Собор Пресвятой Богородицы, день памяти святителя Василия, Крещение Господне. УНИАН составил подробный православный календарь, чтобы вы не упустили ни одной даты.

Ранее мы рассказывали, насколько долгими будут выходные в январе 2022.

Православные праздники в январе - календарь

1 января - преподобного Ильи Муромца, монаха Киево-Печерского;

2 января - святого праведного Иоанна (пастыря, проповедника, Кронштадского чудотворца);

4 января - святой великомученицы римской Анастасии (покровительницы беременных);

6 января - сочельник Рождества Христовa;

7 января - Рождество Христово;

8 января - Собор Пресвятой Богородицы, святого Иосифа Плотника (Обручника) и святого Иакова, брата Господня;

9 января - первoмученика Стефана;

13 января - Щедрый вечер, преподобной Мелании (Маланки);

14 января - Обрезание Господне, святителя Василия Великого;

15 января - чудотворца Серафима Саровского (окончание земной жизни преподобного);

18 января - сочельник Крещения Господня;

19 января - Крещение Господне или Богоявление;

20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

23 января - святителя Григория Нисского (младшего брата святителя Василия Великого);

25 января - святой мученицы Татианы (Татьяны);

27 января - равноапостольной Нины, просветительницы Грузии;

29 января - поклонение честным веригам апостола Петра;

31 января - Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских.

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