Какие большие церковные праздники в июле намечаются и когда мы будем их отмечать - узнайте в материале УНИАН.

В начале июля украинцев ждет крупный религиозный праздник - Рождество Иоанна Предтечи. В народном календаре эта дата отмечена, как день Ивана Купала и отмечается она 7 июля. Спустя 3 дня, 11 июля, завершается Петров пост 2022, а сразу за ним начинается череда других православных торжеств.

Читайте статью на УНИАН, чтобы не пропустить важные православные праздники в июле.

Православный календарь на каждый день в июле 2022

1 июля - мученика Леонтия;

2 июля - апостола Иуды, брата Господня;

3 июля - священномученика Мефодия, епископа Патарского;

4 июля - мученика Иулиана Тарсийского;

5 июля - священномученика Евсевия, епископа Самосатского;

6 июля - мученицы Агриппины;

7 июля - Рождество святого Иоанна Крестителя ;

8 июля - преподобномученицы Февронии;

9 июля - преподобного Давида Солунского;

10 июля - Всех святых украинского народа, преподобного Самсона;

11 июля - перенесение мощей бессребреников Кира и Иоанна, последний день Петрова поста;

12 июля - верховных апостолов Петра и Павла ;

13 июля - Собор 12 апостолов;

14 июля - бессребреников и чудотворцев Космы и Дамьяна;

15 июля - возложение ризы пресвятой Богородицы во Влахерне;

16 июля - мученика Якинта и святого Анатолия, патриарха Цареградского;

17 июля - священномученика Павла Гольдича, святого Андрея, епископа Критского и преподобной Марты;

18 июля - преподобного Афанасия Афонского;

19 июля - преподобного Сисоя Великого;

20 июля - преподобных Фомы и Акакия;

21 июля - великомученика Прокопия;

22 июля - священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;

23 июля - преподобного Антония Печерского;

24 июля - блаженной княгини Ольги и мученицы Евфимии;

25 июля - мучеников Прокла и Иллария и преподобного Михаила Малеина;

26 июля - преподобного Стефана Савваита и Собор архангела Гавриила;

27 июля - апостола Акилы;

28 июля - святого князя Владимира Великого и мучеников Кирилла и Юдиты;

29 июля - священномученика Атеногена и 10 его учеников;

30 июля - великомученицы Марины;

31 июля - мучеников Якинта и Эмилиана.

Вас также могут заинтересовать новости: