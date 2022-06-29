В начале июля украинцев ждет крупный религиозный праздник - Рождество Иоанна Предтечи. В народном календаре эта дата отмечена, как день Ивана Купала и отмечается она 7 июля. Спустя 3 дня, 11 июля, завершается Петров пост 2022, а сразу за ним начинается череда других православных торжеств.
Читайте статью на УНИАН, чтобы не пропустить важные православные праздники в июле.
Православный календарь на каждый день в июле 2022
1 июля - мученика Леонтия;
2 июля - апостола Иуды, брата Господня;
3 июля - священномученика Мефодия, епископа Патарского;
4 июля - мученика Иулиана Тарсийского;
5 июля - священномученика Евсевия, епископа Самосатского;
6 июля - мученицы Агриппины;
7 июля - Рождество святого Иоанна Крестителя ;
8 июля - преподобномученицы Февронии;
9 июля - преподобного Давида Солунского;
10 июля - Всех святых украинского народа, преподобного Самсона;
11 июля - перенесение мощей бессребреников Кира и Иоанна, последний день Петрова поста;
12 июля - верховных апостолов Петра и Павла ;
13 июля - Собор 12 апостолов;
14 июля - бессребреников и чудотворцев Космы и Дамьяна;
15 июля - возложение ризы пресвятой Богородицы во Влахерне;
16 июля - мученика Якинта и святого Анатолия, патриарха Цареградского;
17 июля - священномученика Павла Гольдича, святого Андрея, епископа Критского и преподобной Марты;
18 июля - преподобного Афанасия Афонского;
19 июля - преподобного Сисоя Великого;
20 июля - преподобных Фомы и Акакия;
21 июля - великомученика Прокопия;
22 июля - священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;
23 июля - преподобного Антония Печерского;
24 июля - блаженной княгини Ольги и мученицы Евфимии;
25 июля - мучеников Прокла и Иллария и преподобного Михаила Малеина;
26 июля - преподобного Стефана Савваита и Собор архангела Гавриила;
27 июля - апостола Акилы;
28 июля - святого князя Владимира Великого и мучеников Кирилла и Юдиты;
29 июля - священномученика Атеногена и 10 его учеников;
30 июля - великомученицы Марины;
31 июля - мучеников Якинта и Эмилиана.