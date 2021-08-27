Для многих людей пятница является любимым днем недели. Хотя этот день является учебным у школьников и студентов и рабочим у взрослых, мысль о предстоящих выходных утешает. Предлагаем вам расслабиться в сегодняшний вечер и забыть о хлопотах. И, конечно, поздравить друзей и родных с приближением выходных.
Ранее УНИАН рассказывал, какие выходные в сентябре получат украинцы, и сколько дней мы будем отдыхать.
Поздравления с пятницей в стихах и прозе
День последний на неделе
Незаметно к нам идёт
Ждал его, и каждый верил -
Непременно доползёт!
***
После будничной недели,
Наступает классный день,
Пятничный обычай в деле,
Посмотреть всем нам не лень.
Тебя лично приглашаю,
От работы отдохнуть,
И всего лишь предлагаю,
В отдых с головой нырнуть.
***
Всех с пятницей сегодня поздравляю!
Мы дождались! Чуть-чуть – и выходной!
Быстрее доработать я желаю,
И с чистой совестью идти скорей домой!
А дома – веселиться и смеяться,
Шутить, кино смотреть и отдыхать,
Иль просто на диване поваляться,
Ведь завтра на работу не вставать!
***
от и пятница настала,
Поздравляем всех, друзья!
На душе теплее стало
И печалиться нельзя!
Ведь теперь два дня свободы,
Веселись и отдыхай!
Хоть в кафе, хоть на природу
Можешь ехать – выбирай!
***
Не верой единой живёт человек!
Не выжил бы он в тёмный каменный век!
Не смог бы охотиться, рыбу ловить,
Деревья сажать и сигары крутить.
Не строил бы храмы, дворцы и чертоги,
Парковки, заправки и даже дороги.
Не стал бы он вовсе ходить на работу,
Не зная, что пятницу сменит суббота!
***
Вот и пятница, впереди выходные. Желаю отлично провести время, зарядиться положительной энергией и ощутить прилив сил. Пусть счастливые минуты продлятся как можно дольше!
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Наступил это долгожданный день недели — пятница! Я Вам желаю отличных выходных, веселых развлечений и теплых, дружеских компаний. Желаю расслабиться после трудовой недели и вдоволь насладиться свободой от дел и забот.
***
Поздравляю с пятницей и желаю великолепных выходных. Пусть сегодня будет минимум усталости и максимум удовольствия. Пусть удастся закончить все дела и насладиться пятничным вечером. Пусть впереди ждут хорошие выходные.