Для большинства людей пятница является самым долгожданным днем недели.

Для многих людей пятница является любимым днем недели. Хотя этот день является учебным у школьников и студентов и рабочим у взрослых, мысль о предстоящих выходных утешает. Предлагаем вам расслабиться в сегодняшний вечер и забыть о хлопотах. И, конечно, поздравить друзей и родных с приближением выходных.

Ранее УНИАН рассказывал, какие выходные в сентябре получат украинцы, и сколько дней мы будем отдыхать.

Поздравления с пятницей в стихах и прозе

День последний на неделе

Незаметно к нам идёт

Ждал его, и каждый верил -

Непременно доползёт!

***

После будничной недели,

Наступает классный день,

Пятничный обычай в деле,

Посмотреть всем нам не лень.

Тебя лично приглашаю,

От работы отдохнуть,

И всего лишь предлагаю,

В отдых с головой нырнуть.

***

Всех с пятницей сегодня поздравляю!

Мы дождались! Чуть-чуть – и выходной!

Быстрее доработать я желаю,

И с чистой совестью идти скорей домой!

А дома – веселиться и смеяться,

Шутить, кино смотреть и отдыхать,

Иль просто на диване поваляться,

Ведь завтра на работу не вставать!

***

от и пятница настала,

Поздравляем всех, друзья!

На душе теплее стало

И печалиться нельзя!

Ведь теперь два дня свободы,

Веселись и отдыхай!

Хоть в кафе, хоть на природу

Можешь ехать – выбирай!

***

Не верой единой живёт человек!

Не выжил бы он в тёмный каменный век!

Не смог бы охотиться, рыбу ловить,

Деревья сажать и сигары крутить.

Не строил бы храмы, дворцы и чертоги,

Парковки, заправки и даже дороги.

Не стал бы он вовсе ходить на работу,

Не зная, что пятницу сменит суббота!

***

Вот и пятница, впереди выходные. Желаю отлично провести время, зарядиться положительной энергией и ощутить прилив сил. Пусть счастливые минуты продлятся как можно дольше!

***

Наступил это долгожданный день недели — пятница! Я Вам желаю отличных выходных, веселых развлечений и теплых, дружеских компаний. Желаю расслабиться после трудовой недели и вдоволь насладиться свободой от дел и забот.

***

Поздравляю с пятницей и желаю великолепных выходных. Пусть сегодня будет минимум усталости и максимум удовольствия. Пусть удастся закончить все дела и насладиться пятничным вечером. Пусть впереди ждут хорошие выходные.

Картинки и открытки с пятницей

Автор: Екатерина Пулатова