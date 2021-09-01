Начало осени – красивый и одновременно грустный день. Уже закончилась беззаботная летняя пора. Сегодня у студентов и школьников начался новый учебный год. Для кого-то осень – время романтики и прогулок, а другие в это время скучают по лету. В любом случае стихи и открытки с первым днем осени скрасят эту дату.
Поздравления с первым днем осени
Вот и первый желтый листочек,
Вот и первый осенний денек!
Дни короче, длиннее ночи,
Мягкий плед и горячий чаек...
Будет осень пусть ваша чудесной,
Полной радостей, полной добра,
Удивительной и интересной,
Ведь прекрасная осень пора!
Лето с осенью обнялись,
Целой год ведь не встречались.
Позади остались где-то
Наши ранние рассветы.
Впереди - зима, ненастье,
Только все равно ведь счастье
Нам никто не отменял,
Коль сентябрь к нам постучал.
Осень — чудная пора:
Опадает с деревьев листва,
Землю золотом укрывает —
Нас теплом согревает.
Пусть счастье лишь приносит,
Ненастья дальше все уносит.
Приносит радость и уют,
Все лучшее соберет вокруг.
Пока в саду деревья
Листву свою не сбросили,
Хочу тебя поздравить
Я с первым днем осени.
С ароматом яблочным
Осень к нам стучится,
Без грусти тебе с летом
Желаю я проститься.
Деревья в ярко-огненном наряде,
Горит багряным заревом закат,
Пришла царица-осень при параде,
И листьев россыпи у ног ее лежат.
И месяц потрепала за загривок,
И по полям рукою провела.
Ну, здравствуй, осень, как же ты красива!
Оставь на память чуточку тепла!
Вот и первый желтый листочек,
Вот и первый осенний денек!
Дни короче, длиннее ночи,
Мягкий плед и горячий чаек...
Будет осень пусть ваша чудесной,
Полной радостей, полной добра,
Удивительной и интересной,
Ведь прекрасная осень пора!
Осень может быть любой: грустной и веселой, скучной и интересной, насыщенной и пресной. Давайте делать осень такой, какая нам по душе! Пускай первый день осени станет первым кирпичиком в построении чудесной жизни! Дождливые дни — не повод грустить! Уюта тебе и тепла, искренности и любви, вдохновения и чудес!
***
Поздравляю с Первым днём осени! Пусть яркое тёплое солнышко согревает сердце надеждами. Пусть разноцветные осенние краски наполняют душу вдохновением. Пусть каждый новый день дарит восхитительные прогулки. Пусть эта осень будет просто волшебной и незабываемой.
***
Пусть наступившая осень, раскрасит своими красками твою жизнь, пусть своим теплом напомнит тебе о радостях ушедшего лета, а свежий ветерок принесёт много новых и лучших перемен. С первым днём осени!
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