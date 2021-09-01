Теплые и душевные поздравления с наступлением осени согреют вас в этот холодный день.

Начало осени – красивый и одновременно грустный день. Уже закончилась беззаботная летняя пора. Сегодня у студентов и школьников начался новый учебный год. Для кого-то осень – время романтики и прогулок, а другие в это время скучают по лету. В любом случае стихи и открытки с первым днем осени скрасят эту дату.

Поздравления с первым днем осени

Вот и первый желтый листочек,

Вот и первый осенний денек!

Дни короче, длиннее ночи,

Мягкий плед и горячий чаек...

Будет осень пусть ваша чудесной,

Полной радостей, полной добра,

Удивительной и интересной,

Ведь прекрасная осень пора!

Лето с осенью обнялись,

Целой год ведь не встречались.

Позади остались где-то

Наши ранние рассветы.

Впереди - зима, ненастье,

Только все равно ведь счастье

Нам никто не отменял,

Коль сентябрь к нам постучал.

Осень — чудная пора:

Опадает с деревьев листва,

Землю золотом укрывает —

Нас теплом согревает.

Пусть счастье лишь приносит,

Ненастья дальше все уносит.

Приносит радость и уют,

Все лучшее соберет вокруг.

Пока в саду деревья

Листву свою не сбросили,

Хочу тебя поздравить

Я с первым днем осени.

С ароматом яблочным

Осень к нам стучится,

Без грусти тебе с летом

Желаю я проститься.

Деревья в ярко-огненном наряде,

Горит багряным заревом закат,

Пришла царица-осень при параде,

И листьев россыпи у ног ее лежат.

И месяц потрепала за загривок,

И по полям рукою провела.

Ну, здравствуй, осень, как же ты красива!

Оставь на память чуточку тепла!

Вот и первый желтый листочек,

Вот и первый осенний денек!

Дни короче, длиннее ночи,

Мягкий плед и горячий чаек...

Будет осень пусть ваша чудесной,

Полной радостей, полной добра,

Удивительной и интересной,

Ведь прекрасная осень пора!

Осень может быть любой: грустной и веселой, скучной и интересной, насыщенной и пресной. Давайте делать осень такой, какая нам по душе! Пускай первый день осени станет первым кирпичиком в построении чудесной жизни! Дождливые дни — не повод грустить! Уюта тебе и тепла, искренности и любви, вдохновения и чудес!

***

Поздравляю с Первым днём осени! Пусть яркое тёплое солнышко согревает сердце надеждами. Пусть разноцветные осенние краски наполняют душу вдохновением. Пусть каждый новый день дарит восхитительные прогулки. Пусть эта осень будет просто волшебной и незабываемой.

***

Пусть наступившая осень, раскрасит своими красками твою жизнь, пусть своим теплом напомнит тебе о радостях ушедшего лета, а свежий ветерок принесёт много новых и лучших перемен. С первым днём осени!

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Автор: Екатерина Пулатова