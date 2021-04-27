Сегодня, 27 апреля, над Землей взошла полная Луна. Проходит это полнолуние под эмоциональным и взрывным знаком зодиака Скорпион.
Читайте такжеЛунный календарь на май: благоприятные и неблагоприятные дниПолнолуние – фаза ночного светила, когда Луна находится в противостоянии с Солнцем, и к Земле обращено все освещенное ее полушарие. Сама Луна при этом приобретает вид правильного ярко освещенного диска.
В это время естественный спутник Земли расположен в противоположном от Солнца направлении, поэтому на ночное светило попадает больше всего солнечного света. Луна видна на небе всю ночь и даже может показаться, что она значительно увеличилась в размерах.
Момент полнолуния является пиком роста Луны, а ее влияние на все живое достигает максимального уровня. Сильно она, в частности, влияет на людей.
Полнолуние в апреле 2021: когда, дата
Полнолуние наступило 27.04.2021 в 06:32. Это 16-й лунный день в лунном календаре. Луна находится в знаке Зодиака Скорпион. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 20:45, а закат в 06:03.
Особенности полнолуния в апреле
Полнолуние в апреле носит название Розовая Луна, так как сейчас начинают цвести деревья, и цвет самого ночного светила напоминает их цветение.
Апрельское полнолуние также называется Суперлуние, ведь Луна в этот период максимально сблизится с Землей.
Из-за близости к нашей планете, ночное светило будет значительно ярче, чем обычно. Кроме того, оно будет отливать красным цветом, поэтому это явление также называют Красной Луной или Кровавой Луной.
Следовательно, в это полнолуние люди будут ощущать на себе двойное влияние лунной энергии. К тому же в этот лунный "коктейль" добавлена еще и энергия знака Скорпион. В целом полнолуние будет влиять на физическое и эмоциональное состояние человека не только в самый пик, но и за несколько дней до и после него.
Что можно делать в полнолуние 27 апреля
В это апрельское полнолуние необходимо заниматься творческой, интеллектуальной работой, требующей энтузиазма и много энергии. Очень плодотворное время для саморазвития, творчества и созидания, а также для дел, требующих новых идей и инициативы.
Также хорошо заниматься бизнесом, выяснять вопросы с конкурентами, отстаивать свои права, точку зрения. В эти дни есть возможность решить сложные задачи, взяться за проблемы, к которым нет прямого доступа.
Очень полезно участие в спортивных мероприятиях и занятия физкультурой.
Что нельзя делать в полнолуние 27 апреля
Астрологи советуют держать свои чувства под контролем и постараться не выплескивать злость и раздражение на окружающих. Желательно не взаимодействовать с конфликтными людьми и не поддаваться на их провокации.
Читайте такжеНазван лучший любовник по знаку ЗодиакаВажно в это полнолуние быть осторожными, не принимать решения и поспешные выводы. Важные дела лучше отложить на несколько дней, ведь повышенный негативный фон не лучший компаньон для принятия ответственных решений.
В полнолуние нельзя давать или брать в долг, делать крупные покупки. Также не стоит планировать дальних путешествий. Рекомендуется избегать большой физической нагрузки и следить за своим состоянием здоровья.
Полнолуние в апреле: что ждет знаки Зодиака 27 апреля
Овен: гороскоп на 27 апреля 2021 года
Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, головная боль, костные заболевания. Рекомендуется на некоторое время умерить свой пыл во избежание столкновения с посторонними людьми и возможной кризисной ситуации.
Телец: гороскоп на 27 апреля 2021 года
В первой половине дня вероятны встречи и контакты, которые помогут укрепить связи, расширить круг общения. Не допускайте тщеславия - это может привести к проблемам как в личных отношениях, так и в карьере.
Близнецы: гороскоп на 27 апреля 2021 года
В этот день рекомендуется уединение, сосредоточенность, углубленность в себя. Заниматься можно только самыми насущными бытовыми проблемами. Не желательно общение в шумной компании, застолье или прием гостей.
Читайте такжеНазваны самые упрямые знаки ЗодиакаРак: гороскоп на 27 апреля 2021 года
У вас начинается период переоценки ценностей. Материальные достижения будут сравниваться с духовными устремлениями. Вы будете способны сконцентрироваться на своих внутренних изменениях.
Лев: гороскоп на 27 апреля 2021 года
Опасный для здоровья день. Возможны внезапные перепады в настроении, головная боль, инфекционные заболевания. Следует воздержаться от рискованных и экстравагантных поступков. Мелкие неприятности могут испортить вам настроение.
Дева: гороскоп на 27 апреля 2021 года
Критический день. Особенно осторожными должны быть люди с чувствительной нервной системой, склонные раздражаться по мелочам. Мужчинам пожилого возраста следует быть осторожными - возможны проблемы со здоровьем.
Весы: гороскоп на 27 апреля 2021 года
Отличный день для путешествий и отдыха на природе. Отложите все дела и посвятите день семье, походу в лес, чтению. Вероятны выгодная покупка или приобретение недвижимости, поэтому не стоит проявлять жадность.
Скорпион: гороскоп на 27 апреля 2021 года
Возможно изменение планов, особенно это касается людей творческих профессий. Благоприятный день посещения новых мест и путешествий, а также для знакомств – общение с окружающими людьми принесет вам массу положительных эмоций.
Читайте такжеЛучшие семьянины: названы знаки Зодиака, которые никогда не изменятСтрелец: гороскоп на 27 апреля 2021 года
Будьте внимательны к новым знакомым, которые появились в последнее время. Велика вероятность того, что кто-то из них пытается использовать вас в корыстных целях. Это может стать причиной разочарования или поставить вас в двусмысленное положение.
Козерог: гороскоп на 27 апреля 2021 года
Уделите внимание своим близким, которые могут страдать от вашей невнимательности. Постарайтесь не погружаться полностью в свои интересы и любимые занятия. Возможные проблемы со здоровьем. День лучше всего провести в спокойной, доброжелательной обстановке.
Водолей: гороскоп на 27 апреля 2021 года
Звезды предостерегают от крупных покупок, ограничьте расходы и бережнее относитесь к вещам. Потакание собственным слабостям могут осложнить отношения с партнером. Не планируйте на этот день деловых встреч и посещения массовых мероприятий.
Рыбы: гороскоп на 27 апреля 2021 года
Возможны неожиданности как приятные, так и не слишком. Нужно сконцентрировать все силы и внимание – тогда вас ждет успех. Однако материальные достижения необходимо соотносить с духовными устремлениями, чтобы не возник душевный дискомфорт.
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