Сегодня православные верующие отмечают Ореховый Спас 2022. В эту дату принято ходить в церковь, святить орехи, хлеб и льняную ткань, а также отправлять своим друзьями красивые открытки. УНИАН расскажет, как поздравить верующих на Ореховый Спас в 2022 году.
Ранее мы говорили о том, что святить на Ореховый Спас 2022.
Ореховый Спас - картинки и поздравления с праздником
Желаю щелкать как орешки
Все испытания судьбы.
Желаю в ежедневной спешке
Не забывать свои мечты.
Желаю урожай богатый
Собрать из добрых дел, похвал,
Улыбок, дружеских объятий,
Ведь Спас Ореховый настал.
Поздравляю с Ореховым Спасом и желаю крепкого здоровья, как ореховая скорлупа, добрых дел в жизни и Божьей благодати. Пусть твоя душа всегда находит спасение в милосердии, пусть твой путь по жизни будет светлым и радостным, пусть идётся тебе по нему легко и свободно, будто по ореховой роще.
Если хлебом кормят вас -
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придет с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесет
Радости на целый год.
Поздравляю с Ореховым Спасом и хочу пожелать всегда спасать себя и близких от жизненных неустоек и передряг, всегда иметь защиту от несчастий и бед, как защищён орех скорлупой. Желаю мира и благодати, счастливой жизни без капли горя, лжи и сожаления.
Пускай подарит этот Спас
Любовь, достаток и удачу.
Господь пошлет пускай для вас
Здоровье крепкое в придачу!
Пусть Спас Ореховый придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!
Сегодня большой праздник - Хлебный или же Ореховый спас. Уж посеяна озимая пшеница, а в лесах поспели орехи. Раньше в этот день начинались гуляния, так встречайте и вы Третий Спас радостно, в хорошем расположении духа. Желаю мира вашей семье, вашему дому. Будьте счастливы!
Сегодня, в Ореховый Спас,
У Бога прошу я за Вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек Вы не знали,
Чтоб Он Вас хранил неустанно
Для близких, родных и желанных,
Не знали ни в чем недостатка,
А жизнь была долгой и сладкой!
С Третьим Ореховым Спасом! Пусть Всевышний и ангелы берегут тебя от бед и невзгод! Пусть впереди будет много долгих и счастливых лет жизни. Крепкой тебе веры, чистоты мыслей и взаимопонимания!