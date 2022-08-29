Открытки с Ореховым Спасом, которые точно понравятся вашим родным и близким - в материале УНИАН.

Сегодня православные верующие отмечают Ореховый Спас 2022. В эту дату принято ходить в церковь, святить орехи, хлеб и льняную ткань, а также отправлять своим друзьями красивые открытки. УНИАН расскажет, как поздравить верующих на Ореховый Спас в 2022 году.

Ранее мы говорили о том, что святить на Ореховый Спас 2022.

Ореховый Спас - картинки и поздравления с праздником

Желаю щелкать как орешки

Відео дня:

Все испытания судьбы.

Желаю в ежедневной спешке

Не забывать свои мечты.

Желаю урожай богатый

Собрать из добрых дел, похвал,

Улыбок, дружеских объятий,

Ведь Спас Ореховый настал.

Поздравляю с Ореховым Спасом и желаю крепкого здоровья, как ореховая скорлупа, добрых дел в жизни и Божьей благодати. Пусть твоя душа всегда находит спасение в милосердии, пусть твой путь по жизни будет светлым и радостным, пусть идётся тебе по нему легко и свободно, будто по ореховой роще.

Если хлебом кормят вас -

На пороге Третий Спас,

Хлебный Спас, Ореховый.

Пусть придет с успехами,

Щедрым урожаем,

Всем, чего желаем.

В каждый дом пусть принесет

Радости на целый год.

Поздравляю с Ореховым Спасом и хочу пожелать всегда спасать себя и близких от жизненных неустоек и передряг, всегда иметь защиту от несчастий и бед, как защищён орех скорлупой. Желаю мира и благодати, счастливой жизни без капли горя, лжи и сожаления.

Пускай подарит этот Спас

Любовь, достаток и удачу.

Господь пошлет пускай для вас

Здоровье крепкое в придачу!

Пусть Спас Ореховый придет

С уютом, миром и добром,

Веселье, радость принесет,

Сердца наполнив волшебством!

Сегодня большой праздник - Хлебный или же Ореховый спас. Уж посеяна озимая пшеница, а в лесах поспели орехи. Раньше в этот день начинались гуляния, так встречайте и вы Третий Спас радостно, в хорошем расположении духа. Желаю мира вашей семье, вашему дому. Будьте счастливы!

Сегодня, в Ореховый Спас,

У Бога прошу я за Вас:

Чтоб было поменьше печалей,

Чтоб горя вовек Вы не знали,

Чтоб Он Вас хранил неустанно

Для близких, родных и желанных,

Не знали ни в чем недостатка,

А жизнь была долгой и сладкой!

С Третьим Ореховым Спасом! Пусть Всевышний и ангелы берегут тебя от бед и невзгод! Пусть впереди будет много долгих и счастливых лет жизни. Крепкой тебе веры, чистоты мыслей и взаимопонимания!

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