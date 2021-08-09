В календаре народных праздников эта дата получила названия Пантелеймон-целитель, Никола Кочанский.

Сегодня православные отмечают церковный праздник в честь христианского святого Пантелеимона, а также блаженного Николая Кочанова. На Руси Пантелеймон известен как покровитель целителей и воинов. Ему молились солдаты и болеющие люди.

В этот день боялись грозы и не работали в поле, чтобы молния не спалила пшеницу. Поэтому большим грехом считалось работать. В давние времена в эту дату считалось грехом возить телеги и ездить на лошади. В наше время 9 августа советуют не ездить в машине и не отправляться в путешествие.

На Пантелеймона считается полезной и сытной капуста. Кто съест пирожок с капустой – будет весь год полон сил. Капустной сдобой угощали детей и стариков. Если ребенок съест блюдо с капустой, то будет хорошо учиться.

Если муравей вход в муравейник заделывает, то скоро пойдет дождь.

Много кузнечиков в траве – к хорошей сухой погоде.

Если утки в воду ныряют, то скоро будет дождь.

Если в радуге преобладает красный цвет, то будет сильный ветер.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова