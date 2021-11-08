Народный праздник 8 ноября известен под названием Дмитриев день.

8 ноября в народном календаре – церковный праздник великомученика Дмитрия Солунского. Ему молятся о смелости, храбрости, терпении в испытаниях. Наши предки на Дмитриев день чествовали родителей: заходили в гости и приносили подарки. Умерших родителей проведывали на кладбище.

Существует поверье, что 8 ноября души умерших посещают свои могилы в телах птиц. Птицам на кладбище дают зерно или хлеб, чтобы души были сыты. Если 8 ноября кого-то поминают, то поминальный стол должен быть богатым и щедрым, а также на нем должны быть блины.

Что нельзя делать 8 ноября

С этого дня до Рождества не рекомендуется играть свадьбу, иначе брак не будет счастливым. Нельзя брать в ножницы иглу, спицы и ножницы. Сегодня нельзя заниматься строительством и ремонтом. Не рекомендуется в этот день купаться и стирать одежду. Наши предки верили, что вода льется на души умерших.

Приметы погоды 8 ноября

Иней с утра предвещает снежную зиму.

Теплый день – к теплой и сырой зиме.

Если реки ни разу не покрывались льдом, то до конца ноября морозов не будет.

Снег выпал 8 ноября – весна будет поздней.

Автор: Екатерина Пулатова