Народный праздник 8 ноября / фото pixabay.com
8 ноября в народном календаре – церковный праздник великомученика Дмитрия Солунского. Ему молятся о смелости, храбрости, терпении в испытаниях. Наши предки на Дмитриев день чествовали родителей: заходили в гости и приносили подарки. Умерших родителей проведывали на кладбище.
Существует поверье, что 8 ноября души умерших посещают свои могилы в телах птиц. Птицам на кладбище дают зерно или хлеб, чтобы души были сыты. Если 8 ноября кого-то поминают, то поминальный стол должен быть богатым и щедрым, а также на нем должны быть блины.
Что нельзя делать 8 ноября
- С этого дня до Рождества не рекомендуется играть свадьбу, иначе брак не будет счастливым.
- Нельзя брать в ножницы иглу, спицы и ножницы.
- Сегодня нельзя заниматься строительством и ремонтом.
- Не рекомендуется в этот день купаться и стирать одежду. Наши предки верили, что вода льется на души умерших.
Приметы погоды 8 ноября
- Иней с утра предвещает снежную зиму.
- Теплый день – к теплой и сырой зиме.
- Если реки ни разу не покрывались льдом, то до конца ноября морозов не будет.
- Снег выпал 8 ноября – весна будет поздней.