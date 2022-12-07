Христиане отмечают церковный праздник 7 декабря в честь святой великомученицы Екатерины Александрийской. День Екатерины в Киевской Руси пользовался огромной популярностью и народной любовью. В этот день украинцы катались на санях, устраивали ярмарки и гадали на любовь.
Великомученица Екатерина считается покровительницей брака и счастливой семейной жизни. Ей молятся о хорошем женихе, крепком браке и легких родах.
Среди незамужних девушек популярно гадание в День Екатерины на вишневых ветках. 7 декабря в вазу с водой ставили ветки вишни. Если на ветке распустятся цветы или листочки до Рождества, то девушка в следующем году выйдет замуж. Также считалось, что у кого с подружек веточка расцветет раньше, та первая пойдет под венец.
Молодежь на Екатерину устраивала гонки на санях, а дети играли в снежки и лепили снеговиков. Девушки старались прокатиться в одних санях с возлюбленным.
Что нельзя делать 7 декабря
- Хотя святая Екатерина считается покровительницей брака, день неудачный для свадьбы или венчания.
- Влюбленным сегодня нельзя ссориться, иначе отношения испортятся.
- В этот праздник нельзя заниматься рукоделием: шить, вязать и вышивать.
- Не стоит в этот день чинить предметы и заниматься ремонтом.
Приметы погоды 7 декабря
- Если луна ночью находится в круге, то скоро будет сильный гололед.
- Если до этого дня ещё не выпал снег, то следующий год будет неурожайным.
- Журавли уже улетели в теплые края - потеплений больше не будет.
- Коровы трясут хвостами - к морозам.
- Если этот день теплый, то вторая половина декабря будет морозной.
- Ясное небо на Екатерину предвещает морозную и снежную зиму.