Народный праздник 7 декабря известен под названиями Катерина Санница, Екатеринин день.

Христиане отмечают церковный праздник 7 декабря в честь святой великомученицы Екатерины Александрийской. День Екатерины в Киевской Руси пользовался огромной популярностью и народной любовью. В этот день украинцы катались на санях, устраивали ярмарки и гадали на любовь.

Великомученица Екатерина считается покровительницей брака и счастливой семейной жизни. Ей молятся о хорошем женихе, крепком браке и легких родах.

Среди незамужних девушек популярно гадание в День Екатерины на вишневых ветках. 7 декабря в вазу с водой ставили ветки вишни. Если на ветке распустятся цветы или листочки до Рождества, то девушка в следующем году выйдет замуж. Также считалось, что у кого с подружек веточка расцветет раньше, та первая пойдет под венец.

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Молодежь на Екатерину устраивала гонки на санях, а дети играли в снежки и лепили снеговиков. Девушки старались прокатиться в одних санях с возлюбленным.

Что нельзя делать 7 декабря

Хотя святая Екатерина считается покровительницей брака, день неудачный для свадьбы или венчания. Влюбленным сегодня нельзя ссориться, иначе отношения испортятся. В этот праздник нельзя заниматься рукоделием: шить, вязать и вышивать. Не стоит в этот день чинить предметы и заниматься ремонтом.

Приметы погоды 7 декабря

Если луна ночью находится в круге, то скоро будет сильный гололед.

Если до этого дня ещё не выпал снег, то следующий год будет неурожайным.

Журавли уже улетели в теплые края - потеплений больше не будет.

Коровы трясут хвостами - к морозам.

Если этот день теплый, то вторая половина декабря будет морозной.

Ясное небо на Екатерину предвещает морозную и снежную зиму.

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